Как сделать свои кредиты дешевле: рассказываем о перекредитование
Украинцы могут уменьшить свои расходы на уплату процентов по кредиту. Рассказываем, как это работает.
Почти каждый шестой украинец имеет кредит или денежный долг, согласно опросу YOUкраина. И это нормальная практика, особенно, если сравнивать с США, где "жизнь в кредит" – это норма.
Однако украинцы иногда "залезают" в долги на невыгодных для себя условиях. И в таких ситуациях очень вспомогательной есть услуга перекредитования. В материале Экономики 24 рассказываем, что это такое, как воспользоваться перекредитованием и даже получить за это подарок.
Как сделать свои кредиты дешевле
Благодаря перекредитованию можно перевести свои кредиты из одних банков в тот, который предлагает лучшие условия. Как это сделать – поясним на примере.
В "Идея Банк" предлагают услугу кредит "Встречное предложение». Фактически это новый кредит, который на выгодных условиях позволяет погасить до 5 кредитов в других банках.
Максимальная сумма кредита – 500 тысяч гривен сроком до 60 месяцев.
В чем преимущество услуги перекредитования
- Экономность. Основная причина для перекредитования – это более выгодные условия. Благодаря ему можно существенно уменьшить ежемесячный платеж по кредиту.
- Удобство. Кредит "Встречное предложение" особенно удобен для тех, кто имеет несколько кредитов в других банках. Ведь все платежи по кредитам объединяются в один. Поэтому не нужно забрасывать деньги на различные карточки или ходить в разные отделения банков.
- Дополнительные деньги. Необязательно всю сумму кредита использовать на погашение предыдущих кредитов. Избыток можно использовать для собственных текущих потребностей. К тому же кредит можно погасить досрочно.
Как воспользоваться услугой
Получить кредит "Встречное предложение" просто. Его можно оформить дистанционно, по телефону 35-53 и 55-00, или прийти сразу в отделение.
- Если вам нравится оформление онлайн – подайте заявку на сайте банка. Для этого укажите, как вас зовут, чем занимаетесь, идентификационный код и свои контактные данные (номер телефона и e-mail).
- Ожидайте решения по кредиту. Это займет до 1 минуты, а ответ придет в sms-сообщении.
- Получите деньги. Выберите ближайшее отделение, чтобы подписать договор и получить деньги или доставку вам сделает бесплатно курьер"Идея Банк".
Подарок
Вместе с кредитом "Идея Банк" дарит клиентам приятные подарки – электрочайники. Такая акция действует два месяца – с 1 февраля по 31 марта. Получат чайник те клиенты, которые воспользуются услугой "Встречное предложение" на сумму от 40 000 гривен.
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