Украинцы могут уменьшить свои расходы на уплату процентов по кредиту. Рассказываем, как это работает.

Почти каждый шестой украинец имеет кредит или денежный долг, согласно опросу YOUкраина. И это нормальная практика, особенно, если сравнивать с США, где "жизнь в кредит" – это норма.

Однако украинцы иногда "залезают" в долги на невыгодных для себя условиях. И в таких ситуациях очень вспомогательной есть услуга перекредитования. В материале Экономики 24 рассказываем, что это такое, как воспользоваться перекредитованием и даже получить за это подарок.

Как сделать свои кредиты дешевле

Благодаря перекредитованию можно перевести свои кредиты из одних банков в тот, который предлагает лучшие условия. Как это сделать – поясним на примере.

В "Идея Банк" предлагают услугу кредит "Встречное предложение». Фактически это новый кредит, который на выгодных условиях позволяет погасить до 5 кредитов в других банках.

Максимальная сумма кредита – 500 тысяч гривен сроком до 60 месяцев.

В чем преимущество услуги перекредитования

Экономность. Основная причина для перекредитования – это более выгодные условия. Благодаря ему можно существенно уменьшить ежемесячный платеж по кредиту.

Удобство. Кредит "Встречное предложение" особенно удобен для тех, кто имеет несколько кредитов в других банках. Ведь все платежи по кредитам объединяются в один. Поэтому не нужно забрасывать деньги на различные карточки или ходить в разные отделения банков.

Дополнительные деньги. Необязательно всю сумму кредита использовать на погашение предыдущих кредитов. Избыток можно использовать для собственных текущих потребностей. К тому же кредит можно погасить досрочно.

Как воспользоваться услугой

Получить кредит "Встречное предложение" просто. Его можно оформить дистанционно, по телефону 35-53 и 55-00, или прийти сразу в отделение.

Если вам нравится оформление онлайн – подайте заявку на сайте банка. Для этого укажите, как вас зовут, чем занимаетесь, идентификационный код и свои контактные данные (номер телефона и e-mail).

Ожидайте решения по кредиту. Это займет до 1 минуты, а ответ придет в sms-сообщении.

Получите деньги. Выберите ближайшее отделение, чтобы подписать договор и получить деньги или доставку вам сделает бесплатно курьер"Идея Банк".

Подарок

Вместе с кредитом "Идея Банк" дарит клиентам приятные подарки – электрочайники. Такая акция действует два месяца – с 1 февраля по 31 марта. Получат чайник те клиенты, которые воспользуются услугой "Встречное предложение" на сумму от 40 000 гривен.

Обратите внимание, что процентная ставка по кредиту "Встречное предложение" – от 52,18% до 77,84%.