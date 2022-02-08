Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная. По ее словам, есть люди, которые нуждаются в этом.

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Лазебная: У людей нет электро и газового отопления

Как рассказала Лазебная, спецсубсидию смогут получить украинцы, проживающие на линии разграничения. Она составит примерно 1500 – 1700 гривен.

Там у людей нет ни газового отопления, ни электроотопления, потому что там все разрушили. Мы сделали исключение для всех населенных пунктов, которые находятся на линии разграничения,

– подчеркнула министр.

Она отметила, что дали право на субсидию по тарифам, как для электроотопления. "У кого нет электроотопления, они обогреваются электрообогревателями", – добавила она.

Субсидия на оплату тарифов: коротко

Субсидии во время отопительного сезона будут получать более 3 миллионов домохозяйств. В среднем, сумма выплаты составит 2000 гривен, однако она будет индивидуальна.

Размер субсидии определят отдельно для каждого домохозяйства. Сумма пособия может быть и 3 000, и 5 000 тысяч гривен.

Выплаты автоматически переназначили почти 80% украинцев. Для жителей регионов, которые будут в красной зоне карантина, сумма субсидии будет больше.

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