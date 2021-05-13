Более 71%, а именно 18,8 миллиарда гривен, из общего объема нарушений и недостатков пришлось на 7 аудитов. После этого Счетная палата подготовила и направила 462 документа для соответствующего реагирования.

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Какой была сумма общего объема

По словам главы Счетной палаты Валерия Пацкана, общий объем проверенных средств составляет 1 триллион 185 миллиардов гривен. Это больше чем сумма расходов государственного бюджета за 2020 год.

Также в 2020 году после 17 аудитов Счетная палата направила 21 сообщение правоохранителям о выявленных признаках уголовных правонарушений.

По результатам 10 контрольных мероприятий правоохранительные органы начали 22 досудебные расследования в уголовных процессах,

– подчеркнул Пацкан.

Аудит Верховной Рады

Стоит заметить, что Счетная палата впервые провела аудит Верховной Рады и аудит по решению парламента относительно эффективности деятельности налоговой, таможенной и фискальной служб.

Они показали, что государственный бюджет недополучил в 2019 году – апреле 2020 года 52,8 миллиарда гривен.

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Пацкан также заявил, что Счетная палата постоянно проводит мониторинг и анализ выполнения предоставленных рекомендаций и предложений по итогам аудитов.

Несмотря на это, до конца 2020 года полностью или частично выполнено почти 64% рекомендаций, предоставленных в 2019 – 2020 годах.