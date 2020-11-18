Миллионы украинцев могут потерять доступ к газу с 1 января из-за отсутствия счетчиков. Произойдет ли это и как этого избежать, читайте на Экономика 24.

В конце концов украинцам надо установить газовые счетчики: то ли до 1 января, то ли позже, но точно придется. Поэтому 24 канал выяснил как это сделать, сколько стоит и кто оплачивает.

Отключат ли газ украинцам

Согласно закону о коммерческом учете природного газа, с 1 января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, газ поставлять не будут.

Обратите внимание Счетчик воды: сколько стоит, как выбрать и почему он сэкономит вам много денег

Таких квартир и домов в Украине много – около 3 миллионов человек по подсчетам главы профильного отделения "Опоры" Татьяны Байко, которые она озвучила в комментарии Obozrevatel.

Я не думаю, что начнут отключать газ такому большому количеству потребителей,

– говорит Бойко.

Ожидается, что в Верховной Раде примут изменения в закон, которые отсрочат эту норму и украинцам не отключит газ с 1 января. Однако сейчас с принятием бюджета, местными выборами и коронавирусом, этот вопрос отложили.

Кому могут отключить газ:

Украинцам, которые не имеют счетчика и они отказались от такого, когда облгазы предлагали установить.

Кому газ не отключат:

Потребителям с индивидуальным счетчиком;

Жителям без счетчика, но проживающих в многоквартирном доме, где есть общедомовой счетчик;

Потребителям, которым не установили счетчик по вине облгазов.

Как установить газовый счетчик

Людям, у которых нет индивидуального счетчика, но есть общедомовой, газ в 2021 году будут поставлять без проблем. Однако индивидуальный счетчик имеет свои плюсы – вы платите только за то, что действительно потребили. Для того, чтобы установить счетчик необходимо его правильно выбрать и подготовить все к его установке.

Сколько стоит установить счетчик газа

По закону о коммерческом учете, установка счетчика и сам счетчик должны оплачивать газораспределительные компании или люди должны получать компенсацию из бюджета. То есть он должен быть бесплатным. Сейчас счетчики должны устанавливать потребителям, жилье которых оборудовано только одним газовым прибором – газовой плитой.

Однако государство не выделяет достаточно средств для того, чтобы обеспечить счетчиками все квартиры и дома. Поэтому жителям часто приходится оплачивать установку счетчика самостоятельно, чтобы не ждать месяцами.

В общем установка счетчика может обойтись в 4-7 тысяч гривен.

Кто может установить счетчик

Для установки счетчика необходимо обратиться к облгазу или к компаниям, которые имеют лицензию и разрешение на выполнение газоопасных работ.

Для того, чтобы облгаз установил счетчик, нужно обратиться с соответствующим заявлением: о бесплатной установке или за свой счет.

Важно Тарифы на газ в ноябре 2020: какая цена у разных поставщиков

Как выбрать счетчик газа

Есть три основных вида газовых счетчиков:

Мембранные . Внутри счетчика есть камера, которая наполняется газом. Это надежный и долговечный счетчик, но не из дешевых.

. Внутри счетчика есть камера, которая наполняется газом. Это надежный и долговечный счетчик, но не из дешевых. Роторные . Поток газа вращает ротор. В облгазах советуют не покупать роторные счетчики, поскольку они быстрее выходят из строя и дают погрешности. Однако они дешевле.

. Поток газа вращает ротор. В облгазах советуют не покупать роторные счетчики, поскольку они быстрее выходят из строя и дают погрешности. Однако они дешевле. Ультразвуковые. Это счетчики, в которых ультразвук "просвечивает" поток. Такой тип счетчика лучше всего подходит для промышленности.

Когда определились с видом счетчика, необходимо выбрать еще его типоразмер (G-1.6, G-2,5, G 4, G-6, G-8, G-10 и т.д.). Здесь необходимо понимать назначение. Если у вас только газовая плита, то подойдет G-1.6. Если плита и водонагреватель, стоит брать мощный G-2.5.

Прежде чем покупать счетчик самостоятельно, стоит проконсультироваться со специалистами в облгазе или компании, предоставляющей соответствующие услуги. Это сохранит вам деньги.

Как подготовиться к установке счетчика

В Львовгазе объясняют как подготовить квартиру или дом к установке счетчика.

Для подготовки помещения, прежде всего необходимо обеспечить доступ к газовой трубе. Если счетчик устанавливается в квартире, уберите все, что может препятствовать проведению монтажных работ: отодвиньте мебель, снимите навесные полки и т.д.,

– говорится в сообщении.

Также, чтобы предотвратить загрязнение пола или его повреждение, советуют застелить участок пола на месте установки счетчика картоном.

Если решили установить счетчик снаружи помещения, то его следует поместить в монтажный ящик для счетчика газа.

Важно Налог на недвижимость 2021: придется ли платить всем, независимо от площади

Чтобы установить счетчик необходимы следующие документы:

Договор оказания услуг по газоснабжению между Вами и Вашим газопоставляющим предприятием;

Паспорт (оригинал и копия);

Идентификационный код (оригинал и копия);

Свидетельство о праве собственности на помещение, где устанавливается газовый счетчик;

Технический паспорт помещения.