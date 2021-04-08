Счета любых должников смогут арестовывать автоматически: Минюст разрешил
Минюст расширил процедуру автоматического ареста счетов должников. Теперь это грозит любым должникам, например, неплательщикам алиментов.
Источник:Приказ Минюста
Минюст издал соответствующий приказ 23 марта. Арестовать счета могут из-за долгов по уплате тела кредита или процентов, алиментов или неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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Арест счетов должников: алгоритм
- Государственный или частный исполнитель в автоматизированной системе исполнительного производства должен создать и отправить в банки требование, чтобы получить информацию о счетах должника.
- Банки в течение часа после получения требования должны прислать исполнителю соответствующие данные.
- Исполнитель в этой же системе должен направить в банки постановление об аресте денег.
- Поэтому банки обязаны арестовать счета должника. Затем они должны сообщить об этом исполнителя.
- Если же деньги на счетах есть, исполнитель снова должен направить в банки требование относительно их принудительного списания.
- После этого банки спишут деньги и перечислят их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя. Поэтому эти деньги попадут к взыскателям.
Приказ Минюста должны реализовать в течение 3 месяцев. Отметим, ранее государственные исполнители получили допуск к информации о номерах банковских счетов должников и об остатке денег.
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