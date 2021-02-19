Открыть банковский счет для ФЛП – на самом деле легко и быстро. Кроме того, можно получить множество преимуществ от дешевых кредитов к индивидуальным менеджерам.

В Украине каждый девятый – ФЛП. В 2020 году в ряды физических лиц-предпринимателей присоединились еще почти 94 тысяч украинцев и вообще их количество достигло 1,88 миллиона по данным Держстату.

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Поэтому Экономика 24 расспросила директора Департамента по работе с бизнес клиентами Идея Банка Юлию Соколову о том, как открыть счет, во сколько это обойдется на самом деле и какие преимущества для предпринимателей.

Открытие счета

Открыть ФОПовський счет в Идея Банке можно бесплатно. Более того, в течение первых двух месяцев обслуживания счетов также бесплатное.

Выбрав тарифный пакет, нужно оставить заявку на сайте банка. В течение короткого времени с вами свяжется менеджер и проконсультирует относительно выбранного тарифа или посоветует другой. Завершить открытия счета нужно, посетив ближайшее отделение банка. Там вы предоставите документы (паспорт и ИНН), подпишете договор и получите карточку.

Преимущества счета ФЛП

Удобная карта

Открыв счет в Идея Банк, вы получаете бесконтактную бизнес-карту для осуществления расчетов. Ее выпуск и обслуживание также бесплатные. Комиссия по снятию наличных по бизнес-карте – 0,8%. Детали по банковской карте по ссылке.



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Дешевые кредиты

Со счетом ФЛП для вас открыт доступ к кредиту на сумму до 500 тысяч гривен сроком до 36 месяцев. Никаких поручителей и залогов. Решение по кредиту для развития вашего бизнеса принимают в течение 1 часа. Ежемесячная комиссия по кредиту – 2,2%, а скрытых платежей и комиссий – нет. Чтобы получить кредит, достаточно заполнить заявку на сайте банка.

Индивидуальный менеджер

В физических лиц-предпринимателей есть индивидуальный менеджер из отделения банка. Он всегда готов помочь и проконсультировать по любым вопросам, которые возникают у предпринимателей. Это и управление счетом и ведение платежей, и работа с "Клиент-банком".

Круглосуточная поддержка

Также круглосуточно работает колл-центр. Подробнее об услугах для предпринимателей можно узнать, обратившись в колл-центр банка по телефону: 0 800 50 10 40 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины).

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Система "Клиент-банк"

С помощью системы "Клиент-банк", Идея Банк обеспечивает легкость и простоту тем предпринимателям, которые осуществляют валютные операции. Заметьте, что пользование системой "Клиент-банк" бесплатное.