Бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что сейчас не стоит рассматривать возможность дефолта. Ведь ни сценария, ни инструментов для него Украина пока не имеет.

Возможность рассмотрения сценария дефолта советник главы Офиса Президента и экс-министр экономики Тимофей Милованов прокомментировал в интервью LB.ua.

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Даже приблизительно (не стоит рассматривать сценарий дефолта – 24 канал). Как это делать? Через какие инструменты? До дефолта еще дожить надо,

– отметил Милованов.

По его словам, аналитика по международным и украинским рынкам существенно отличается.

"Международные рынки ставят оптимистичные прогнозы по Украине, а внутренние ползут вниз. Это такой эффект. Я не говорю, правильный он или нет. Но рынки изнутри обычно более негативные", – добавил экс-министр.

Милованов считает, что ситуация в Украине пока не является критической. "Ее надо отработать, но она не критическая", – уточнил он.

Ранее Милованов заявлял, что украинская экономика в случае введения полного локдауна потеряет в 3 раза меньше, чем во время весеннего карантина.

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