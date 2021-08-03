Сближение с ЕС: Зеленский подписал два важных закона о банках

Банковское законодательство Украины адаптируют к правовым нормам Евросоюза. Законы, что это предусматривают, подписал 2 августа президент Зеленский.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Верховная Рада приняла эти документы еще 30 июня. В них речь идет о внесении изменений в некоторые законодательные акты об "усовершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов этих банков" и "совершенствование организации корпоративного управления в банках".

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Новое банковое законодательство: какие изменения введут в Украине

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы" с регистрационным номером 1587-IX предусматривает:

Улучшение качества работы банков.

Обеспечение стабильности банковского сектора.

Усиление защиты прав вкладчиков и других кредиторов.

Адаптацию законодательства Украины к правовым нормам ЕС.

Укрепление корпоративного управления (ответственность наблюдательного совета и правления за принятые решения возрастет, как возрастут и требования к компетентности членов руководящих органов).

Внедрение трехуровневого внутреннего контроля, интегрированного в систему корпоративного управления банка.

Прописание новой структуры капитала банка, требований по достаточности внутреннего капитала и ликвидности.

Расширение полномочий Национального банка в области надзора.

Ужесточение требований по лицензированию банков и акционеров.

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Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков" с номером 1588-IX предусматривает:

Механизмы сохранения активов банка и предотвращения потери имущества.

Удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов финучреждения, которое выводят с рынка.

Уменьшение расходов государства на неплатежеспособные банки.

Предоставление полномочий Фонду гарантирования вкладов физических лиц инициировать производства о взыскании ущерба, причиненного банкам (из-за национализации или экспроприацию имущества, разрушение или обесценивание имущества в процессе военных действий, общественных беспорядков и тому подобного).

Определение правовых оснований для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам.

Уточнение процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков и прочего.

Законы вступают в силу на следующий день после публикации.