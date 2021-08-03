Как сообщает пресс-служба главы государства, Верховная Рада приняла эти документы еще 30 июня. В них речь идет о внесении изменений в некоторые законодательные акты об "усовершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов этих банков" и "совершенствование организации корпоративного управления в банках".
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Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы" с регистрационным номером 1587-IX предусматривает:
- Улучшение качества работы банков.
- Обеспечение стабильности банковского сектора.
- Усиление защиты прав вкладчиков и других кредиторов.
- Адаптацию законодательства Украины к правовым нормам ЕС.
- Укрепление корпоративного управления (ответственность наблюдательного совета и правления за принятые решения возрастет, как возрастут и требования к компетентности членов руководящих органов).
- Внедрение трехуровневого внутреннего контроля, интегрированного в систему корпоративного управления банка.
- Прописание новой структуры капитала банка, требований по достаточности внутреннего капитала и ликвидности.
- Расширение полномочий Национального банка в области надзора.
- Ужесточение требований по лицензированию банков и акционеров.
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Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков" с номером 1588-IX предусматривает:
- Механизмы сохранения активов банка и предотвращения потери имущества.
- Удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов финучреждения, которое выводят с рынка.
- Уменьшение расходов государства на неплатежеспособные банки.
- Предоставление полномочий Фонду гарантирования вкладов физических лиц инициировать производства о взыскании ущерба, причиненного банкам (из-за национализации или экспроприацию имущества, разрушение или обесценивание имущества в процессе военных действий, общественных беспорядков и тому подобного).
- Определение правовых оснований для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам.
- Уточнение процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков и прочего.
Законы вступают в силу на следующий день после публикации.