Как научиться экономить за счет краткосрочных финансовых целей
Правильное формирование краткосрочных целей – первый шаг к финансовой грамотности и умения накапливать и приумножать собственный капитал. Как начать экономить уже сейчас, читайте на Экономика 24.
Источник:24 канал
Что такое краткосрочные цели
Краткосрочные цели – это то, что мы планируем достичь в ближайшей перспективе и для реализации которых экономим. Например, через один или три месяца вы хотите купить себе новый телефон, велосипед или поехать в путешествие.
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К тому же, разбив долгосрочную цель, на несколько краткосрочных мы способны лучше понять как нам следует действовать в будущем, а достижение маленьких результатов на пути к цели может стать нашим мотиватором.
Именно с помощью краткосрочных целей мы можем в будущем научиться:
- правильно формировать долгосрочные финансовые цели,
- научиться накапливать на финансовые цели и экономить,
- нарастить финансовую подушку.
Как научиться экономить
Составьте бюджет
Самый первый шаг к правильному формированию краткосрочных целей – регулярное ведение бюджета. Вы можете воспользоваться мобильными приложениями, которые будут контролировать ваши ежедневные расходы, или же записывать их самостоятельно в блокнот.
Важной частью ведения бюджета будет анализ ваших расходов в конце месяца. Именно с помощью него вы поймете как расходы возможно минимизировать и на чем реально сэкономить. Поэтому в конце месяца соберите все ваши чеки и проанализируйте, что вам мешает начать экономить.
Начните экономить
Краткосрочные цели сами по себе не требуют от вас жесткой экономии. Ведь вместе с ними вы только учитесь финансовой грамотности. Поэтому начните вырабатывать в себе привычку откладывать 10% от ваших доходов. Именно эти 10% и станут вашим накоплением для реализации поставленной цели.
Если вам трудно удержаться от того, чтобы не потратить все сразу, тогда стоит прибегнуть к следующей схеме:
- Сначала оплатите все регулярные счета: коммунальные платежи, арендную плату за жилье и тому подобное.
- Отложите сразу 10%. Вы можете переводить средства сразу на конкретный счет с которого сможете снять накопленную сумму только через определенный период.
- Оставшуюся сумму разделить на количество дней, которая осталась до вашей следующей зарплаты.
Финансовая подушка безопасности
Иметь финансовую подушку – быть уверенным в завтрашнем дне. Именно поэтому ее формирование должно быть у вас в приоритете рядом с вашими финансовыми целями. Поэтому возьмите за привычку с дохода откладывать еще лишних 5 – 10%.
Для начала можете поставить себе цель, что размер ваших накоплений должен быть, как три месячных дохода. Тогда вы не будете переживать, что вас завтра могут уволить и вы окажетесь в долгах. У вас будет достаточно времени, чтобы найти новую работу, живя в привычном ритме.
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