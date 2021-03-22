Правильное формирование краткосрочных целей – первый шаг к финансовой грамотности и умения накапливать и приумножать собственный капитал. Как начать экономить уже сейчас, читайте на Экономика 24.

Что такое краткосрочные цели

Краткосрочные цели – это то, что мы планируем достичь в ближайшей перспективе и для реализации которых экономим. Например, через один или три месяца вы хотите купить себе новый телефон, велосипед или поехать в путешествие.

Интересно Как накопить на собственную квартиру: 5 важных правил

К тому же, разбив долгосрочную цель, на несколько краткосрочных мы способны лучше понять как нам следует действовать в будущем, а достижение маленьких результатов на пути к цели может стать нашим мотиватором.

Именно с помощью краткосрочных целей мы можем в будущем научиться:

правильно формировать долгосрочные финансовые цели,

научиться накапливать на финансовые цели и экономить,

нарастить финансовую подушку.

Как научиться экономить

Составьте бюджет

Самый первый шаг к правильному формированию краткосрочных целей – регулярное ведение бюджета. Вы можете воспользоваться мобильными приложениями, которые будут контролировать ваши ежедневные расходы, или же записывать их самостоятельно в блокнот.

Важной частью ведения бюджета будет анализ ваших расходов в конце месяца. Именно с помощью него вы поймете как расходы возможно минимизировать и на чем реально сэкономить. Поэтому в конце месяца соберите все ваши чеки и проанализируйте, что вам мешает начать экономить.

Начните экономить

Краткосрочные цели сами по себе не требуют от вас жесткой экономии. Ведь вместе с ними вы только учитесь финансовой грамотности. Поэтому начните вырабатывать в себе привычку откладывать 10% от ваших доходов. Именно эти 10% и станут вашим накоплением для реализации поставленной цели.

Если вам трудно удержаться от того, чтобы не потратить все сразу, тогда стоит прибегнуть к следующей схеме:

Сначала оплатите все регулярные счета: коммунальные платежи, арендную плату за жилье и тому подобное. Отложите сразу 10%. Вы можете переводить средства сразу на конкретный счет с которого сможете снять накопленную сумму только через определенный период. Оставшуюся сумму разделить на количество дней, которая осталась до вашей следующей зарплаты.

Также вы можете каждый месяц класть определенную сумму на счет под проценты. Таким образом, через некоторое время, вы преумножите собственные накопления не прилагая при этом никаких усилий.

Финансовая подушка безопасности

Иметь финансовую подушку – быть уверенным в завтрашнем дне. Именно поэтому ее формирование должно быть у вас в приоритете рядом с вашими финансовыми целями. Поэтому возьмите за привычку с дохода откладывать еще лишних 5 – 10%.

Для начала можете поставить себе цель, что размер ваших накоплений должен быть, как три месячных дохода. Тогда вы не будете переживать, что вас завтра могут уволить и вы окажетесь в долгах. У вас будет достаточно времени, чтобы найти новую работу, живя в привычном ритме.

С каждым месяцем долги по кредитам растут? Избавиться от этого поможет услуга перекредитования от Идея Банка. Закажите "Встречное предложение" и получите приятный подарок.