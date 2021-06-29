Начните с малого

Сразу начать копить, если вы этого никогда раньше не делали, может быть достаточно сложно. Даже каких-то 10 или 20% вам может показаться достаточно большой суммой. Именно поэтому следует начать с чего-то совсем незначительного. Например, 3 или 5% от месячного дохода. Вы можете постепенно начать увеличивать этот процент, когда привыкнете ежемесячно откладывать определенную сумму.

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Попросите "помощи" в банке

Довольно часто многие из нас не могут начать накапливать через слабую силу воли. Поэтому, вы откладываете определенную сумму в начале месяца, как только получили зарплату, а в конце тратите эти деньги на какие-то импульсивные покупки или свои прихоти.

Если вы узнали себя в этой ситуации, то советуем открыть депозитный счет в банке которому доверяете. Довольно часто на таких счетах может быть условие, что деньги с него можно будет снять только через определенный промежуток времени. Также вы можете настроить автоматический перевод средств, чтобы 100% не сойти со своей тропы, которая приведет вас к достижению финансовой цели

Продолжайте выплачивать кредит

Если у вас был кредит в банке, но вы его выплатили, то продолжайте ежемесячно откладывать эту сумму. Во-первых, вы уже привыкли жить без ее, а во-вторых, таким образом вы побыстрее начнете накапливать. Такой метод лежит в основе метода снежного кома, который придумал американский финансовый эксперт Дэвид Рамси.

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Бонусов и премий – не существует

Момент, который поможет вам выработать привычку экономить – забыть о премиях и бонусах на работе, а также о какой-то разовой подработке. То есть, когда вы получили очередной денежный бонус на работе или какую-то премию к зарплате, то сразу отложите ее. То же касается и средств, которые вы получили благодаря подработке.

Ведь, в общем, вы вполне можете прожить без этой суммы, потому что совсем не рассчитывали на нее. Именно поэтому, такой доход целесообразно будет расценивать как дополнительный вклад в ваши сбережения.

Метод конвертов

Вообще есть два метода, как с помощью воображаемых конвертов возможно начать экономить. Один о форме ведения бюджета, а другой больше похож на игру.

Ведение бюджета

Для того чтобы начать вести бюджет с помощью метода конвертов вам нужно определить категории на которые вы тратите ежемесячно, к примеру: еда, одежда, кредит, аренда, накопления и тому подобное. Затем разложить ваш доход по конвертам, однако помнить несколько важных правил.

Брать деньги из конверта для покрытия расходов в другой категории нельзя, потому что в таком случае теряется весь смысл. Если у вас в одном из конвертов остались деньги, то стоит их положить в конце месяца в конверт с накоплениями. Если у вас в одной из сфер расходов преждевременно закончились средства, то стоит сделать перерасчет ваших расходов в конце месяца, чтобы план расходов был более эффективным.

Игровой метод, который поможет начать накапливать

Как только вы получите зарплату, то сразу разделите ее на две части и живите так, будто другой части не существует. Также старайтесь жить более экономно, чтобы отложеной суммы хватило, как можно на дольше. Затем, когда деньги закончатся, снова поделите отложенную половину зарплаты на две части и считайте, что это последние деньги до следующей зарплаты.

Цель такой финансовой игры – оставить в конверте как можно больше. Вы можете предложить также сыграть вашей коллеге на работе или же другу в эту игру и посмотреть кому удастся оставить в конверте большую сумму. Если у вас разный размер зарплаты, то можете вычислить в процентном соотношении определить кто сэкономил больший процент.

Стоит помнить, что в начале вам может не хватать средств и вы будете довольно часто делать перераспределение финансов в своих мнимых конвертах. Однако такие системы помогут вам выработать самодисциплину и рационально распоряжаться собственными финансами.

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Введите собственную систему налогообложения

Начать облагать собственные расходы и покупки еще один путь к сбережению в игровой форме. То есть вы можете сами для себя определить какой процент воображаемого налога вы будете платить сами себе за собственные покупки. Таким образом вы каждый день будете маленькими шагами приближать себя к финансовой цели, ради которой решили копить.

Не говорите себе "нет" во всем