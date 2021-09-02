Сантехник, мастер по укладке плитки: каких специалистов чаще всего искали украинцы

Украинцы летом 2021 года чаще всего в интернете заказывали услуги сантехников, мастеров по штукатурным работам и укладке плитки. Также актуальной среди пользователей остается категория "Домашний мастер".

Такие данные предоставил онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua. Были проанализированы услуги каких специалистов выбирали украинцы в сети и сколько за них платили.

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Каких специалистов искали украинцы летом 2021 года

Активнее всего в интернете украинцы заказывали услуги сантехников. В течение лета 2021 года было создано 14 тысяч заказов – это на 30% больше, чем в 2020 году. Среди самых популярных работ, которые искали пользователи:

устранение течи;

ремонт крана;

установка водонагревателя и смесителя.

Средний чек в этой категории вырос на 11% – это 695 гривен за заказ.

Кроме этого, в Украине увеличился на 42% спрос на мастеров по штукатурным работам. За работы заказчики готовы в среднем платили – 6 тысяч гривен. Всего на их услуги украинцы потратили – 24 миллиона гривен.

Также значительно больше чем в 2020 году искали специалистов по укладке плитки. В основном их нанимали для того, чтобы сделать выкладку в ванной или на кухне. Средний чек вырос на 24% – 6800 гривен за заказ. Этот показатель пока остается одним из самых высоких среди представителей рабочих профессий.

На 28% вырос спрос на электриков. Наиболее распространенными задачами, которые указывали заказчики, было:

повесить люстру;

заменить проводку;

отремонтировать светильник.

В среднем один заказ у электрика стоит 970 гривен. К тому же все чаще украинцы искали специалистов по напольным работам. Их просили выполнить стяжку, выравнивание, монтаж или циклевку пола.

Украинцы заказывали услугу "Муж на час" на 30% чаще

Специалисты из категории "Домашний мастер" также не потеряли актуальности летом 2021 года. Их услуги заказывали на 30% чаще, чем в 2020 году, а средний чек вырос на 8% – 460 гривен за заказ. "Мастеров на все руки" нанимали, чтобы собрать столик, установить замок или повесить картину.

Для монтажа кондиционера, подключение стиральной машины или электрической печи пользователи Kabancik.ua искали специалистов по установке бытовой техники. Средняя стоимость за одну работу составила 2 тысячи гривен.

В одних нет времени на мелкие бытовые дела, в других необходимых инструментов, а остальные просто не хотят заниматься ремонтом по дому, предпочитая делегировать рутину профессионалам. Ведь нет смысла вызывать бригаду, чтобы повесить полку в гостиной,

– рассказала руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.

Интересно, что украинцы между покупкой новой техники и ремонтом старой чаще выбирали второй вариант. Поэтому спрос на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос на 19%, а средний чек на 7% — 600 грн за заказ.