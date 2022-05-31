Об этом свидетельствует доклад "Мониторинг текущего состояния бизнеса", подготовленный аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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Как санкции "убивают" российские компании
- Работа 86,8% компаний в России нарушена введенными санкциями.
- 77,4% компаний уверяют, что адаптировались к санкциям или надеются это сделать.
- В то же время, 11,7% не смогли пережить последствия санкций и останавливают бизнес. Некоторые полностью, некоторые отчасти.
Абсолютное большинство российских компаний (67,1%) сообщило об экономическом спаде:
- из них более 29% почувствовали снижение выручки;
- еще почти 30% сообщили о серьезном спаде;
- а 7,1% сообщили о кризисе.
Самая значительная проблема – спад спроса, далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту,
– говорится в докладе.
Интересно, что более половины предпринимателей считают действия правительства России недостаточными в условиях санкционного давления. Такое же количество считает, что России нужна новая экономическая модель.
ЕС одобрил шестой пакет санкций
Компании из страны-агрессорки ждут еще большие испытания, ведь ЕС наконец-то одобрил шестой пакет санкций, который не могли согласовать больше месяца.
Он включает в себя частичное нефтяное эмбарго, поскольку предполагает временное освобождение из-под эмбарго нефтепроводной нефти из России. Также в санкционный пакет вошли отключение крупнейшего российского банка Сбербанка от международной системы SWIFT, запрет российских вещателей в ЕС и расширение санкционного списка лиц.
В скором времени начнется работа над седьмым пакетом санкций против России. Но он не будет включать в себя газовое эмбарго, о чем уже предупредили несколько лидеров стран ЕС,
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