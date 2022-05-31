Об этом свидетельствует доклад "Мониторинг текущего состояния бизнеса", подготовленный аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Обратите внимание Стартует турнир для криптотрейдеров с призовым фондом 8 миллионов долларов: как принять участие

Как санкции "убивают" российские компании

Работа 86,8% компаний в России нарушена введенными санкциями.

77,4% компаний уверяют, что адаптировались к санкциям или надеются это сделать.

В то же время, 11,7% не смогли пережить последствия санкций и останавливают бизнес. Некоторые полностью, некоторые отчасти.

В опросе участвовали руководители и владельцы 6 тысяч компаний из 85 регионов России.

Абсолютное большинство российских компаний (67,1%) сообщило об экономическом спаде:

из них более 29% почувствовали снижение выручки;

еще почти 30% сообщили о серьезном спаде;

а 7,1% сообщили о кризисе.

Самая значительная проблема – спад спроса, далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту,

– говорится в докладе.

Интересно, что более половины предпринимателей считают действия правительства России недостаточными в условиях санкционного давления. Такое же количество считает, что России нужна новая экономическая модель.

ЕС одобрил шестой пакет санкций

Компании из страны-агрессорки ждут еще большие испытания, ведь ЕС наконец-то одобрил шестой пакет санкций, который не могли согласовать больше месяца.

Он включает в себя частичное нефтяное эмбарго, поскольку предполагает временное освобождение из-под эмбарго нефтепроводной нефти из России. Также в санкционный пакет вошли отключение крупнейшего российского банка Сбербанка от международной системы SWIFT, запрет российских вещателей в ЕС и расширение санкционного списка лиц.

В скором времени начнется работа над седьмым пакетом санкций против России. Но он не будет включать в себя газовое эмбарго, о чем уже предупредили несколько лидеров стран ЕС,

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Важно – ЕС согласовал 6 пакет санкций против России: смотрите видео