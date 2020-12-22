США вводят новые санкции против компаний России, которые производят продукцию для армии
Соединенные Штаты Америки решили расширить санкции против России. В первый пакет новых санкций попали 45 ведомств и предприятий. Это военные ведомства или компании, которые поставляют им военную продукцию.
Кроме того, в санкционный список попали также 58 ведомств и компаний Китая. Полный список опубликован на сайте Министерства торговли США.
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Росские ведомства, что попадают под санкции:
- Министерство обороны России,
- Служба внешней разведки,
- специальный летный отряд "Россия", который возит Владимира Путина.
Кроме правительственных ведомств, в список санкций попали десятки компаний, которые занимаются производством и поставкой военной продукции – авиации, морских судов и другой техники.
Министр финансов Уилбур Росс объяснил, что такой санкционный список поможет американским компаниям проверять своих клиентов о сотрудничестве с военными России и Китая.
Как он отметил, это должно уберечь США от того, чтобы американские экспортеры по неосторожности не продавали военные технологии компаниям, через которые те могут попасть в русский или китайскую армию.
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