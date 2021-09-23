Ограничения на операции с новым государственным долгом России будут касаться как первичного, так и вторичного рынка. Также американцы не смогут покупать некоторые российские облигации.

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Россию ждут серьезные потери

Один из соавторов новых поправок конгрессмен от Демократической партии Боб Шерман подчеркнул, что эти ограничения США демонстрируют то, что это еще не край. Санкции могут быть сильнее. США готовы и дальше противодействовать режиму Путина. По словам Шермана, после принятия поправок стоимость новых заимствований для России вырастет 0,5 – 0,8%.

Однако в Торговой палате выразили обеспокоенность, что введение дополнительных ограничений может навредить американским компаниям, которые работают в России, ведь теперь банки США не смогут их обслуживать.

Кремль пока никак не комментирует новые санкции, потому что по их мнению "это делать рано", потому что их еще должен одобрить Конгресс и подписать президент США.

Обратите внимание! Ранее появилась информация о том, что Конгресс внес в оборонный бюджет пункт обязательства ввести санкции в отношении всех, кто причастен к строительству "Северного потока-2".