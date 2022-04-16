Санкции в действии: индекс Мосбиржи за две недели снизился на 12%

Санкции продолжают затягивать удавку вокруг шеи российской экономики. За последние две недели индекс Московской биржи снизился на 12%.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, произошло это из-за санкций, а также отказ некоторых компаний выплачивать дивиденды. Всего за 2 недели индекс Мосбиржи снизился на 12%, а вместе с ним подешевели акции некоторых компаний.

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Скоро в России хлеб станет деликатесом

Также Железняк обратил внимание на "Северсаль". Компания впервые за последние 10 лет не может выплатить акционерам годовые дивиденды. С такой рекомендацией выступил совет директоров сталелитейной и горнодобывающей компании.

С высокой вероятностью подорожает в России хлеб. Санкции оказали влияние и на пекарни, не имеющие теперь запчастей и расходных материалов для печей. Напомним, что 80 – 90% оборудования для выпечки хлеба в России из Европы. Если же покупать аналоги в других странах, нужно будет выложить больше денег. А это, в свою очередь, повлияет на конечную цену на продукцию на полках.

Совкомфлот – оператор нефтегазовых танкеров – не сможет оптимизировать налоги на Кипре. Поэтому из-за санкций ему придется кампанию расчета перевести в Азию.

Накануне экономист Олег Устенко отметил, что Россия уничтожится даже при сворачивании санкций. Речь прежде всего об экономическом упадке. А будущую ситуацию в стране-агрессоре он сравнивает с находящимся под санкциями Ираном с 1979 года.

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