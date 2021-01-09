Состояние американского предпринимателя Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов. По состоянию на 9 января 2021 года они составляют 209 миллиардов долларов.

Так Маска можно считать самым богатым человеком планеты. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

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Предприниматель опередил основателя Amazon Джеффа Безоса, оказавшегося на втором месте в "Индексе миллиардеров". Это произошло благодаря подорожанию акций Tesla, когда состояние Илона Маска достигли 188,5 миллиарда долларов.

В то же время состояние Джеффа Безоса, по данным Bloomberg – 186 миллиардов долларов.

Основатель космической компании SpaceX в течение 2020 года нарастил свое состояние более чем в 150 миллиардов долларов. Согласно предположению Bloomberg – это самое быстрое обогащение в истории.

Что известно об Илоне Маска