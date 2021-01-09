Самый богатый на планете: состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов. По состоянию на 9 января 2021 года они составляют 209 миллиардов долларов.
Так Маска можно считать самым богатым человеком планеты. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
К теме Больше не второй: Илон Маск обогнал Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком мира
Предприниматель опередил основателя Amazon Джеффа Безоса, оказавшегося на втором месте в "Индексе миллиардеров". Это произошло благодаря подорожанию акций Tesla, когда состояние Илона Маска достигли 188,5 миллиарда долларов.
В то же время состояние Джеффа Безоса, по данным Bloomberg – 186 миллиардов долларов.
Основатель космической компании SpaceX в течение 2020 года нарастил свое состояние более чем в 150 миллиардов долларов. Согласно предположению Bloomberg – это самое быстрое обогащение в истории.
Что известно об Илоне Маска
- Илон Маск – выдающийся инженер, изобретатель и предприниматель, соучредитель компании PayPal, основатель компаний SpaceX, Tesla, SolarCity и The Boring Company.
- Илон Маск провел детство в Южной Африке. В совсем юном возрасте он создал свою первую игру с инопланетянами и затем продал ее за 500 долларов.
- По-настоящему большие деньги Маск получил, когда создал электронную платежную систему.
- Самыми успешными его проектами считают SpaceX, Tesla и SolarCity. Больше о выдающемся предпринимателе – читайте здесь.
Поделиться новостью