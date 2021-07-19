Самые высокооплачиваемые спортсмены Олимпиады-2020: рейтинг Forbes

19 июля 2021 , 17:20
Читати новину українською

Источник:

Forbes

Американское издание Forbes опубликовало рейтинг топ 9 самых высокооплачиваемых спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Рейтинг возглавил баскетболист из США.

Заработок спортсменов 

В прошлом году олимпийские спортсмены суммарно заработали 353 миллионов долларов. При составлении рейтинга топ 9 самых высокооплачиваемых спортсменов, учитывали учтены доходы от любой деятельности: как от спортивной, так и от бизнеса.

Интересно прочитать Самые дорогие и самые дешевые страны ЕС: интересное сравнение

Самые высокооплачиваемые спортсмены: рейтинг

Лидерами рейтинга от Forbes стали трое теннисистов, один гольфист и 5 баскетболистов – представители NBA (Национальная баскетбольная ассоциация, что входит в четверку главных профессиональных лиг).

ТОП 3 лидеров

  • Кевин Дюрант – баскетболист сборной США, который возглавил рейтинг, 75 миллионов долларов.
  • Наоми Осака – японская теннисистка, 60 миллионов долларов.
  • Дамьен Лиллард – баскетболист тоже сборной США, 40,5 миллионов долларов.

Лидер рейтинга - баскетболист Кевин Дюрант / Фото: championat.com

Теннисистка Наоми Осака / Фото: championat.com

Баскетболист Дамьен Лиллард  / Фото: Getty Images

Другие участники рейтинга

  • Новак Джокович – сербский теннисист, 34,5 миллиона долларов.
  • Рори Макилрой – британский гольфист, 32 миллиона долларов. 
  • Дэвид Букер американский баскетболист и японский теннисист Кеи Нисикори – по 30,5 миллионов долларов.
  • Крис Миддлтон – американский баскетболист, 27 миллионов долларов.
  • Джру Холидей – также американский баскетболист, 23 миллиона долларов.
Напомним, что в связи с COVID-19,  Международный олимпийский комитет перенес Олимпийские Игры на год. Поэтому,  Олимпиада-2020 начнется в Токио 23 июля 2021 года.
Автор: Дар'я Вереньова