Самые высокооплачиваемые спортсмены Олимпиады-2020: рейтинг Forbes
Источник:Forbes
Американское издание Forbes опубликовало рейтинг топ 9 самых высокооплачиваемых спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Рейтинг возглавил баскетболист из США.
Заработок спортсменов
В прошлом году олимпийские спортсмены суммарно заработали 353 миллионов долларов. При составлении рейтинга топ 9 самых высокооплачиваемых спортсменов, учитывали учтены доходы от любой деятельности: как от спортивной, так и от бизнеса.
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Самые высокооплачиваемые спортсмены: рейтинг
Лидерами рейтинга от Forbes стали трое теннисистов, один гольфист и 5 баскетболистов – представители NBA (Национальная баскетбольная ассоциация, что входит в четверку главных профессиональных лиг).
ТОП 3 лидеров
- Кевин Дюрант – баскетболист сборной США, который возглавил рейтинг, 75 миллионов долларов.
- Наоми Осака – японская теннисистка, 60 миллионов долларов.
- Дамьен Лиллард – баскетболист тоже сборной США, 40,5 миллионов долларов.
Лидер рейтинга - баскетболист Кевин Дюрант / Фото: championat.com
Теннисистка Наоми Осака / Фото: championat.com
Баскетболист Дамьен Лиллард / Фото: Getty Images
Другие участники рейтинга
- Новак Джокович – сербский теннисист, 34,5 миллиона долларов.
- Рори Макилрой – британский гольфист, 32 миллиона долларов.
- Дэвид Букер американский баскетболист и японский теннисист Кеи Нисикори – по 30,5 миллионов долларов.
- Крис Миддлтон – американский баскетболист, 27 миллионов долларов.
- Джру Холидей – также американский баскетболист, 23 миллиона долларов.