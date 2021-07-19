Самые высокооплачиваемые спортсмены Олимпиады-2020: рейтинг Forbes

Американское издание Forbes опубликовало рейтинг топ 9 самых высокооплачиваемых спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Рейтинг возглавил баскетболист из США.

Заработок спортсменов

В прошлом году олимпийские спортсмены суммарно заработали 353 миллионов долларов. При составлении рейтинга топ 9 самых высокооплачиваемых спортсменов, учитывали учтены доходы от любой деятельности: как от спортивной, так и от бизнеса.

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Самые высокооплачиваемые спортсмены: рейтинг

Лидерами рейтинга от Forbes стали трое теннисистов, один гольфист и 5 баскетболистов – представители NBA (Национальная баскетбольная ассоциация, что входит в четверку главных профессиональных лиг).

ТОП 3 лидеров

Кевин Дюрант – баскетболист сборной США, который возглавил рейтинг, 75 миллионов долларов.

Наоми Осака – японская теннисистка, 60 миллионов долларов.

Дамьен Лиллард – баскетболист тоже сборной США, 40,5 миллионов долларов.

Лидер рейтинга - баскетболист Кевин Дюрант / Фото: championat.com

Теннисистка Наоми Осака / Фото: championat.com

Баскетболист Дамьен Лиллард / Фото: Getty Images

Другие участники рейтинга

Новак Джокович – сербский теннисист, 34,5 миллиона долларов.

Рори Макилрой – британский гольфист, 32 миллиона долларов.

Дэвид Букер американский баскетболист и японский теннисист Кеи Нисикори – по 30,5 миллионов долларов.

Крис Миддлтон – американский баскетболист, 27 миллионов долларов.

Джру Холидей – также американский баскетболист, 23 миллиона долларов.

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