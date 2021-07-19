Заработок спортсменов

В прошлом году олимпийские спортсмены суммарно заработали 353 миллионов долларов. При составлении рейтинга топ 9 самых высокооплачиваемых спортсменов, учитывали учтены доходы от любой деятельности: как от спортивной, так и от бизнеса.

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Самые высокооплачиваемые спортсмены: рейтинг

Лидерами рейтинга от Forbes стали трое теннисистов, один гольфист и 5 баскетболистов – представители NBA (Национальная баскетбольная ассоциация, что входит в четверку главных профессиональных лиг).

ТОП 3 лидеров

  • Кевин Дюрант – баскетболист сборной США, который возглавил рейтинг, 75 миллионов долларов.
  • Наоми Осака японская теннисистка, 60 миллионов долларов.
  • Дамьен Лиллард баскетболист тоже сборной США, 40,5 миллионов долларов.

Лидер рейтинга - баскетболист Кевин Дюрант / Фото: championat.com

Теннисистка Наоми Осака / Фото: championat.com

Баскетболист Дамьен Лиллард / Фото: Getty Images

Другие участники рейтинга

  • Новак Джокович сербский теннисист, 34,5 миллиона долларов.
  • Рори Макилрой – британский гольфист, 32 миллиона долларов.
  • Дэвид Букер американский баскетболист и японский теннисист Кеи Нисикори по 30,5 миллионов долларов.
  • Крис Миддлтон американский баскетболист, 27 миллионов долларов.
  • Джру Холидей также американский баскетболист, 23 миллиона долларов.