Самые прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году: список Госстата

27 сентября 2021 , 14:16
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Источник:

Государственная служба статистики

В Государственной службе статистики сравнили рентабельность различных отраслей экономики, чтобы выявить самую прибыльную. Наиболее рентабельным оказалось временное размещение и организация питания – 37,3%.

Общая рентабельность украинских предприятий

  • Средняя рентабельность операционной деятельности средних и крупных предприятий в Украине за первое полугодие 2021 год (январь – июнь) составила 15,1%.
  • Уровень рентабельности всей деятельности предприятий – 11,8%.

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Финансовый результат до налогообложения средних и крупных предприятий – 384,9 миллиарда гривен.

Наиболее рентабельные виды деятельности:

  • операции с недвижимым имуществом – 25,9%,
  • информация и телекоммуникации – 18,4%,
  • оптовая и розничная торговля – 16,3%,
  • промышленность – 12,8%,
  • профессиональная, научная и техническая деятельность – 10,8%,
  • финансовая и страховая деятельность – 8,9%,
  • деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 8,1%,
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство – 3,8%,
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 2,7%,
  • здравоохранение – 0,9%.

Виды деятельности которые показали отрицательную рентабельность:

  • строительство – 0,2%,
  • образование – 1,9%,
  • искусство, спорт, развлечения и отдых – 37,4%.

Что такое рентабельность

Рентабельность – это отношение прибыли и расходов, выраженное в процентах. Рентабельность является относительным показателем, и она необходима для анализа хозяйственной и экономической деятельности любого предприятия. Именно из-за такой относительности, показатели рентабельности двух и более различных предприятий можно сравнивать друг с другом и понимать таким образом, какое из них является более эффективным.
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Автор: Дар'я Вереньова