Общая рентабельность украинских предприятий
- Средняя рентабельность операционной деятельности средних и крупных предприятий в Украине за первое полугодие 2021 год (январь – июнь) составила 15,1%.
- Уровень рентабельности всей деятельности предприятий – 11,8%.
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Наиболее рентабельные виды деятельности:
- операции с недвижимым имуществом – 25,9%,
- информация и телекоммуникации – 18,4%,
- оптовая и розничная торговля – 16,3%,
- промышленность – 12,8%,
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 10,8%,
- финансовая и страховая деятельность – 8,9%,
- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 8,1%,
- сельское, лесное и рыбное хозяйство – 3,8%,
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 2,7%,
- здравоохранение – 0,9%.
Виды деятельности которые показали отрицательную рентабельность:
- строительство – 0,2%,
- образование – 1,9%,
- искусство, спорт, развлечения и отдых – 37,4%.
Что такое рентабельностьРентабельность – это отношение прибыли и расходов, выраженное в процентах. Рентабельность является относительным показателем, и она необходима для анализа хозяйственной и экономической деятельности любого предприятия. Именно из-за такой относительности, показатели рентабельности двух и более различных предприятий можно сравнивать друг с другом и понимать таким образом, какое из них является более эффективным.
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