Общая рентабельность украинских предприятий

  • Средняя рентабельность операционной деятельности средних и крупных предприятий в Украине за первое полугодие 2021 год (январь – июнь) составила 15,1%.
  • Уровень рентабельности всей деятельности предприятий – 11,8%.

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Наиболее рентабельные виды деятельности:

  • операции с недвижимым имуществом – 25,9%,
  • информация и телекоммуникации 18,4%,
  • оптовая и розничная торговля 16,3%,
  • промышленность 12,8%,
  • профессиональная, научная и техническая деятельность 10,8%,
  • финансовая и страховая деятельность 8,9%,
  • деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 8,1%,
  • сельское, лесное и рыбное хозяйство 3,8%,
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 2,7%,
  • здравоохранение 0,9%.

Виды деятельности которые показали отрицательную рентабельность:

  • строительство 0,2%,
  • образование 1,9%,
  • искусство, спорт, развлечения и отдых 37,4%.

Что такое рентабельность

Рентабельность – это отношение прибыли и расходов, выраженное в процентах. Рентабельность является относительным показателем, и она необходима для анализа хозяйственной и экономической деятельности любого предприятия. Именно из-за такой относительности, показатели рентабельности двух и более различных предприятий можно сравнивать друг с другом и понимать таким образом, какое из них является более эффективным.
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