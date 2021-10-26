Самые оплачиваемые вакансии: Киевский центр занятости назвал перечень и суммы

26 октября 2021 , 11:29
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Источник:

"РБК–Украина"

Средний размер зарплаты в вакансиях, о которых работодатели сообщили столичной службе занятости, составляет 10,4 тысяч гривен. Больше платят – в сфере ІТ-технологий.

Самые высокооплачиваемые вакансии

Работникам в сфере ІТ-технологий предлагают зарплаты от 40 тысяч гривен и она может достигать более 100 тысяч гривен – это самая высокооплачиваемая сфера в Украине. Также достойную зарплату предлагают и менеджерам в сфере продаж и представителям рабочих профессий, около 22 – 40,5 тысяч гривен. 

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Зарплаты, которые предлагают в сфере ІТ-технологий

  • Самую высокую зарплату в сфере ІТ-технологий предлагают специалисту по разработке компьютерных программ – 110 тысяч гривен в месяц.
  • У специалистов по разработке и тестированию программного обеспечения среднемесячная зарплата около 72 тысяч гривен.
  • Инженерам по программному обеспечению компьютеров обещают 58 тысяч гривен.
  • Аналитикам компьютерных систем – 54 тысячи гривен.
  • Инженерам по компьютерным системам – 48 тысяч гривен.
  • Аналитикам консолидированной информации – 47 тысяч гривен.
Больше всего вакансий в этой сфере – для инженеров-программистов : средняя зарплата составляет 45,5 тысячи гривен

Зарплаты для менеджеров разных направлений

  • Преимущественно в этой сфере работодатели предлагают зарплату в пределах 34,5 – 36,5 тысячи гривен.
  • Менеджеру по маркетингу готовы платить ежемесячно 25 тысяч гривен.
  • Аналитику банковской деятельности – 25 тысяч гривен.
  • За аналитику – 24 тысячи гривен.

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Сколько работодатели готовы платить представителям рабочих профессий

Данная категория наиболее многочисленна по уровню оплаты труда. Так что специалистам работодатели готовы предложить следующую среднемесячную зарплату: 

  • больше всего рихтовщикам кузовов, в среднем, 40,5 тысяч гривен,
  • сварщикам – 32,5 тысячи гривен,
  • электромонтажерам – 24 тысячи гривен,
  • газорезчикам – 23,5 тысячи гривен,
  • арматурщикам – 23,5 тысячи гривен,
  • монтажерам – 22,5 тысячи гривен,
  • бетонщикам – 22 тысячи гривен.

Средняя зарплата в Украине 

  • В августе номинальная зарплата штатных работников выросла до 13 997 гривен, что в 2,3 раза выше минимальной зарплаты.
  • В период с января по август 2021 года средняя месячная зарплата в Киеве составила – 19 705 гривен, что на 45,7% больше, чем в целом по стране.
  • В Донецкой области самая высокая зарплата – 14 545 гривен, что составляет 107,5% от средней зарплаты в Украине.
  • В Кировоградской самая низкая – 10 797 гривен, что составляет 79,8% от средней зарплаты в Украине.

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Самые высокие и низкие зарплаты в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Дар'я Вереньова