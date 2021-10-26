Самые оплачиваемые вакансии: Киевский центр занятости назвал перечень и суммы

Средний размер зарплаты в вакансиях, о которых работодатели сообщили столичной службе занятости, составляет 10,4 тысяч гривен. Больше платят – в сфере ІТ-технологий.

Самые высокооплачиваемые вакансии

Работникам в сфере ІТ-технологий предлагают зарплаты от 40 тысяч гривен и она может достигать более 100 тысяч гривен – это самая высокооплачиваемая сфера в Украине. Также достойную зарплату предлагают и менеджерам в сфере продаж и представителям рабочих профессий, около 22 – 40,5 тысяч гривен.

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Зарплаты, которые предлагают в сфере ІТ-технологий

Самую высокую зарплату в сфере ІТ-технологий предлагают специалисту по разработке компьютерных программ – 110 тысяч гривен в месяц .

в сфере ІТ-технологий предлагают специалисту по разработке компьютерных программ – . У специалистов по разработке и тестированию программного обеспечения среднемесячная зарплата около 72 тысяч гривен.

Инженерам по программному обеспечению компьютеров обещают 58 тысяч гривен.

Аналитикам компьютерных систем – 54 тысячи гривен.

Инженерам по компьютерным системам – 48 тысяч гривен.

Аналитикам консолидированной информации – 47 тысяч гривен.

Зарплаты для менеджеров разных направлений

Преимущественно в этой сфере работодатели предлагают зарплату в пределах 34,5 – 36,5 тысячи гривен .

. Менеджеру по маркетингу готовы платить ежемесячно 25 тысяч гривен.

Аналитику банковской деятельности – 25 тысяч гривен.

За аналитику – 24 тысячи гривен.

: средняя зарплата составляет 45,5 тысячи гривен

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Сколько работодатели готовы платить представителям рабочих профессий

Данная категория наиболее многочисленна по уровню оплаты труда. Так что специалистам работодатели готовы предложить следующую среднемесячную зарплату:

больше всего рихтовщикам кузовов, в среднем, 40,5 тысяч гривен,

сварщикам – 32,5 тысячи гривен,

электромонтажерам – 24 тысячи гривен,

газорезчикам – 23,5 тысячи гривен,

арматурщикам – 23,5 тысячи гривен,

монтажерам – 22,5 тысячи гривен,

бетонщикам – 22 тысячи гривен.

Средняя зарплата в Украине

В августе номинальная зарплата штатных работников выросла до 13 997 гривен, что в 2,3 раза выше минимальной зарплаты.

В период с января по август 2021 года средняя месячная зарплата в Киеве составила – 19 705 гривен, что на 45,7% больше, чем в целом по стране.

В Донецкой области самая высокая зарплата – 14 545 гривен, что составляет 107,5% от средней зарплаты в Украине.

В Кировоградской самая низкая – 10 797 гривен, что составляет 79,8% от средней зарплаты в Украине.

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Самые высокие и низкие зарплаты в Украине / Инфографика 24 канала