Самые высокооплачиваемые вакансии
Работникам в сфере ІТ-технологий предлагают зарплаты от 40 тысяч гривен и она может достигать более 100 тысяч гривен – это самая высокооплачиваемая сфера в Украине. Также достойную зарплату предлагают и менеджерам в сфере продаж и представителям рабочих профессий, около 22 – 40,5 тысяч гривен.
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Зарплаты, которые предлагают в сфере ІТ-технологий
- Самую высокую зарплату в сфере ІТ-технологий предлагают специалисту по разработке компьютерных программ – 110 тысяч гривен в месяц.
- У специалистов по разработке и тестированию программного обеспечения среднемесячная зарплата около 72 тысяч гривен.
- Инженерам по программному обеспечению компьютеров обещают 58 тысяч гривен.
- Аналитикам компьютерных систем – 54 тысячи гривен.
- Инженерам по компьютерным системам – 48 тысяч гривен.
- Аналитикам консолидированной информации – 47 тысяч гривен.
Зарплаты для менеджеров разных направлений
- Преимущественно в этой сфере работодатели предлагают зарплату в пределах 34,5 – 36,5 тысячи гривен.
- Менеджеру по маркетингу готовы платить ежемесячно 25 тысяч гривен.
- Аналитику банковской деятельности – 25 тысяч гривен.
- За аналитику – 24 тысячи гривен.
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Сколько работодатели готовы платить представителям рабочих профессий
Данная категория наиболее многочисленна по уровню оплаты труда. Так что специалистам работодатели готовы предложить следующую среднемесячную зарплату:
- больше всего рихтовщикам кузовов, в среднем, 40,5 тысяч гривен,
- сварщикам – 32,5 тысячи гривен,
- электромонтажерам – 24 тысячи гривен,
- газорезчикам – 23,5 тысячи гривен,
- арматурщикам – 23,5 тысячи гривен,
- монтажерам – 22,5 тысячи гривен,
- бетонщикам – 22 тысячи гривен.
Средняя зарплата в Украине
- В августе номинальная зарплата штатных работников выросла до 13 997 гривен, что в 2,3 раза выше минимальной зарплаты.
- В период с января по август 2021 года средняя месячная зарплата в Киеве составила – 19 705 гривен, что на 45,7% больше, чем в целом по стране.
- В Донецкой области самая высокая зарплата – 14 545 гривен, что составляет 107,5% от средней зарплаты в Украине.
- В Кировоградской самая низкая – 10 797 гривен, что составляет 79,8% от средней зарплаты в Украине.
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Самые высокие и низкие зарплаты в Украине / Инфографика 24 канала