Самые дорогие и самые дешевые страны ЕС: интересное сравнение

В европейском статистическом ведомстве сравнили цены на продукты в Европейском союзе, чтобы выявить в каких странах они дешевые. Оказалось, что самые низкие цены зарегистрированы в Румынии, а самые высокие – в Дании.

Цены на продукты

Самые низкие цены на продукты питания и неалкогольные напитки статистическое ведомство зафиксировало в следующих странах:

Румынии – 66% от среднего уровня по ЕС,

Польше – 68%,

Венгрии – 80%,

Болгарии – 81%,

Литве – 84%.

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Дороже всего стоят продукты питания в таких странах, как:

Дания – 129%,

Люксембург м 126%,

Австрия – 125%,

Швеция – 121%,

Финляндия – 119%.

Табак и алкогольные напитки

Самый дорогой алкоголь и табак в ЕС – в Ирландии, цены там составляют 187% от среднеевропейских. Также в тройку самых дорогих входят Финляндия – 158% и Швеция – 136%.

– в Ирландии, цены там составляют 187% от среднеевропейских. Также в тройку самых дорогих входят Финляндия – 158% и Швеция – 136%. Самые дешевый алкоголь и табак в: Болгарии – 61%, Венгрии – 69%, Польше – 70% и Румынии – 75%.

Цены в Украине

Напомним, что ранее Экономика 24 сравнивала цены на различные товары и услуги, чтобы выяснить, где живется дешевле. В частности, Украину мы сравнивали со Словакией

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне 2021 года в Украине снизились на 0,1%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия наоборот повысились на 1%, согласно аналитике Госстата.

Что больше всего подешевело за месяц . Больше всего подешевели яйца – на 16% и на 2,8 – 0,4% снизились цены на такие позиции, как: фрукты, овощи, молоко, сало, свинину.

. Больше всего подешевели яйца – на 16% и на 2,8 – 0,4% снизились цены на такие позиции, как: фрукты, овощи, молоко, сало, свинину. Что больше всего подорожало за месяц. На 3,4 – 0,4% подорожали такие продукты, как: подсолнечное масло, рыба, продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

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