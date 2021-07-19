Самые дорогие и самые дешевые страны ЕС: интересное сравнение

19 июля 2021 , 15:39
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Источник:

"Европейская правда"

В европейском статистическом ведомстве сравнили цены на продукты в Европейском союзе, чтобы выявить в каких странах они дешевые. Оказалось, что самые низкие цены зарегистрированы в Румынии, а самые высокие – в Дании.

Цены на продукты

Самые низкие цены на продукты питания и неалкогольные напитки статистическое ведомство зафиксировало в следующих странах:

  • Румынии – 66% от среднего уровня по ЕС,
  • Польше – 68%,
  • Венгрии – 80%,
  • Болгарии – 81%,
  • Литве – 84%.

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Дороже всего стоят продукты питания в таких странах, как:

  • Дания – 129%,
  • Люксембург м 126%,
  • Австрия – 125%,
  • Швеция –  121%,
  • Финляндия – 119%.

Табак и алкогольные напитки

  • Самый дорогой алкоголь и табак в ЕС – в Ирландии, цены там составляют 187% от среднеевропейских. Также в тройку самых дорогих входят Финляндия – 158% и Швеция – 136%.
  • Самые дешевый алкоголь и табак в: Болгарии – 61%, Венгрии – 69%, Польше – 70% и Румынии – 75%.
Напомним, что ранее Экономика 24 сравнивала цены на различные товары и услуги, чтобы выяснить, где живется дешевле. В частности, Украину мы сравнивали со  Словакией, Польшей, Грузией, Белоруссией и Чехией.

Цены в Украине 

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне 2021 года в Украине снизились на 0,1%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия наоборот повысились на 1%, согласно аналитике Госстата.

  • Что больше всего подешевело за месяц. Больше всего подешевели яйца – на 16% и на 2,8 – 0,4% снизились цены на такие позиции, как: фрукты, овощи, молоко, сало, свинину.
  • Что больше всего подорожало за месяц. На 3,4 – 0,4% подорожали такие продукты, как: подсолнечное масло, рыба, продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

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Обратите внимание!  В НБУ прогнозируют, что к концу 2021 года инфляции в Украине составит 8%, а в первой половине 2022 года вернется в целевой диапазон в 5±1%.
Автор: Дар'я Вереньова