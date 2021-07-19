Цены на продукты
Самые низкие цены на продукты питания и неалкогольные напитки статистическое ведомство зафиксировало в следующих странах:
- Румынии – 66% от среднего уровня по ЕС,
- Польше – 68%,
- Венгрии – 80%,
- Болгарии – 81%,
- Литве – 84%.
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Дороже всего стоят продукты питания в таких странах, как:
- Дания – 129%,
- Люксембург м 126%,
- Австрия – 125%,
- Швеция – 121%,
- Финляндия – 119%.
Табак и алкогольные напитки
- Самый дорогой алкоголь и табак в ЕС – в Ирландии, цены там составляют 187% от среднеевропейских. Также в тройку самых дорогих входят Финляндия – 158% и Швеция – 136%.
- Самые дешевый алкоголь и табак в: Болгарии – 61%, Венгрии – 69%, Польше – 70% и Румынии – 75%.
Цены в Украине
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне 2021 года в Украине снизились на 0,1%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия наоборот повысились на 1%, согласно аналитике Госстата.
- Что больше всего подешевело за месяц. Больше всего подешевели яйца – на 16% и на 2,8 – 0,4% снизились цены на такие позиции, как: фрукты, овощи, молоко, сало, свинину.
- Что больше всего подорожало за месяц. На 3,4 – 0,4% подорожали такие продукты, как: подсолнечное масло, рыба, продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.
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