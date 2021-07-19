Цены на продукты

Самые низкие цены на продукты питания и неалкогольные напитки статистическое ведомство зафиксировало в следующих странах:

Румынии – 66% от среднего уровня по ЕС,

– Польше – 68%,

– Венгрии – 80%,

– Болгарии – 81%,

– Литве – 84%.

Интересно Хлеб, макароны, гречка и масло: что еще подорожало за год в Украине

Дороже всего стоят продукты питания в таких странах, как:

Дания – 129%,

– Люксембург м 126%,

Австрия – 125%,

– Швеция – 121%,

Финляндия – 119%.

Табак и алкогольные напитки

Самый дорогой алкоголь и табак в ЕС – в Ирландии, цены там составляют 187% от среднеевропейских. Также в тройку самых дорогих входят Финляндия – 158% и Швеция – 136%.

– – – Самые дешевый алкоголь и табак в: Болгарии – 61%, Венгрии – 69%, Польше – 70% и Румынии – 75%.

Напомним, что ранее Экономика 24 сравнивала цены на различные товары и услуги, чтобы выяснить, где живется дешевле. В частности, Украину мы сравнивали со Словакией, Польшей, Грузией, Белоруссией и Чехией.

Цены в Украине

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне 2021 года в Украине снизились на 0,1%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия наоборот повысились на 1%, согласно аналитике Госстата.

Что больше всего подешевело за месяц . Больше всего подешевели яйца – на 16% и на 2,8 – 0,4% снизились цены на такие позиции, как: фрукты, овощи, молоко, сало, свинину.

– – Что больше всего подорожало за месяц . На 3,4 – 0,4% подорожали такие продукты, как: подсолнечное масло, рыба, продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

Подробнее об этом Инфляция в июне: как изменились цены в Украине за месяц