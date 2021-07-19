Цены на продукты

Самые низкие цены на продукты питания и неалкогольные напитки статистическое ведомство зафиксировало в следующих странах:

  • Румынии 66% от среднего уровня по ЕС,
  • Польше 68%,
  • Венгрии 80%,
  • Болгарии 81%,
  • Литве 84%.

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Дороже всего стоят продукты питания в таких странах, как:

  • Дания 129%,
  • Люксембург м 126%,
  • Австрия 125%,
  • Швеция – 121%,
  • Финляндия 119%.

Табак и алкогольные напитки

  • Самый дорогой алкоголь и табак в ЕС в Ирландии, цены там составляют 187% от среднеевропейских. Также в тройку самых дорогих входят Финляндия 158% и Швеция 136%.
  • Самые дешевый алкоголь и табак в: Болгарии 61%, Венгрии 69%, Польше 70% и Румынии 75%.

Цены в Украине

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне 2021 года в Украине снизились на 0,1%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия наоборот повысились на 1%, согласно аналитике Госстата.

  • Что больше всего подешевело за месяц. Больше всего подешевели яйца на 16% и на 2,8 0,4% снизились цены на такие позиции, как: фрукты, овощи, молоко, сало, свинину.
  • Что больше всего подорожало за месяц. На 3,4 0,4% подорожали такие продукты, как: подсолнечное масло, рыба, продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

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