Британское издание Bloomberg обновило свой рейтинг самых богатых людей мира Billionaires Index. Возглавлять рейтинг продолжает владелец Amazon Джефф Безос, а вот основатель Space X Илон Маск уже вышел на второе место.

Свой традиционный рейтинг 500 самых богатых людей в мире публикует издание Bloomberg.

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Самые богатые люди мира:

Джефф Безос (США) – 182 миллиарда долларов,

Илон Маск (США) – 127,9 миллиарда долларов,

Билл Гейтс (США) – 127,7 миллиарда долларов,

Бернар Арно (Франция) – 105 миллиардов долларов,

Марк Цукерберг (США) – 102 миллиарда долларов,

Уоррен Баффет (США) – 86,8 миллиарда долларов,

Ларри Пейдж (США) – 81,3 миллиарда долларов,

Сергей Брин (США) – 78,7 миллиарда долларов,

Стив Балмер (США - 76,1 миллиарда долларов,

Мукеш Амбани (Индия) – 74 миллиарда долларов.

Феномен Илона Маска

В следующий раз, когда будете говорить о том, что 2020 год сделал несчастными всех людей на свете, вспомните об Илоне Маске. Еще в 2019 году его доходы составили около 28 миллиардов долларов и бизнесмену было далеко даже до первой 20 рейтинга.

В 2020 году возглавляемая изобретателем компанию SpaceX ждал настоящий "бум", который начался с удачного запуска к МКС космического корабля Crew Dragon – впервые в истории это сделала частная компания.

Это прекрасно сказалось на акциях SpaceX, а следовательно и на активах Илона Маска. Всего за 1 год они выросли на около 100 миллиардов долларов. Особенно успешно это выглядит на фоне мирового финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавирус.