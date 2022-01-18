Самые бедные страны может ждать дефолт в 2022 году: все из-за накопленных в пандемию долгов

Во Всемирном банке считают, что беднейшим странам грозит дефолт в 2022 году из-за недостаточности ресурсов для выплат долгов. Так, выплаты по долгам возрастут на 10,9 миллиарда долларов, поскольку в пандемию они брали деньги не у международных организаций.

Выплаты по долгам

Группа из 74 стран с низким уровнем дохода должна выплатить банкам и небанковским организациям около 35 миллиардов долларов в течение 2022 года. Это на 45% больше, чем в 2020 году, согласно данным Всемирного банка.

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Самые уязвимые страны

Шри-Ланка – одна из самых уязвимых стран. О возможности дефолта предупреждало еще на прошлой неделе рейтинговое агентство S&P Global, снизив рейтинг госдолга этой страны. Также по странам с похожим положением является Гана, Сальвадор и Тунис.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас отметил, что "стремление кредиторов выкачать финансы" изначально означало, что "риск беспорядочных дефолтов вырастет". Также он добавил, что страны сталкиваются с необходимостью выплат по долгам как раз в то время, когда у них нет ресурсов для этого.

Около 60% всех стран с низким уровнем дохода нуждаются в реструктуризации долгов или рискуют оказаться перед такой необходимостью,

– предупредили во Всемирном банке.

Дорогое рефинансирование долга

Издание Financial Times обращает внимание на то, что стоимость уже взятых кредитов растет. В первые два года пандемии снижение процентных ставок мировыми центральными банками сделало ссуды правительствам дешевыми.

Однако в 2022 году вместе с ростом ставок ожидается ухудшение условий заимствования, а рефинансирование имеющихся долгов станет дороже. Так что эксперты считают, что выплата так называемых пандемических долгов неразвитым странам может стоить десятилетия развития.

Схема G20, как действовать стране с большой задолженностью:

бедная страна должна согласовать условия рефинансирования со странами-кредиторами и МВФ;

далее добиваться таких же условий от частных кредиторов.

Такая схема – это скорее жест отчаяния, к которому пока прибегли только Чад, Замбия и Эфиопия.

Генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Ребекка Гринспан отметила, что любая страна выберет другой вариант, кроме дефолта и публичного признания проблем с выплатой долгов.

Вы понимаете, что значит для страны публично заявить, что испытывает проблемы с выплатой долгов. Частный сектор ее накажет. Если у страны есть какой-либо другой выбор, она его сделает,

– считает она.

Что такое дефолт Дефолт – это невыполнение денежных обязанностей страны. То есть это состояние в кредитном отношении, наступающее, когда заемщик не выплачивает свои долги или платежи, нарушение платежных обязательств заемщика перед кредитором, неспособность проводить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять другие условия договора займа.

Данные из Дефолт – это невыполнение денежных обязанностей страны. То есть это состояние в кредитном отношении, наступающее, когда заемщик не выплачивает свои долги или платежи, нарушение платежных обязательств заемщика перед кредитором, неспособность проводить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять другие условия договора займа.Данные из Википедии

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