С 22 мая в Литве не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии

Оператор биржи Nord Pool решил не покупать российскую электроэнергию у единственного ее импортера в странах Балтии – группы Inter RAO.

Это означает, что с воскресенья, 22 мая, в стране не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии, сообщает Министерство энергетики Литвы.

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Отказ от российской электроэнергии – важный шаг для Литвы

Отказ от российских энергоресурсов прокомментировал, в частности, министр энергетики Дайнюс Крэйвис. По его словам, такой шаг – это выражение солидарности с Украиной.

Это очень важный рубеж не только по пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина,

– сказал он.

Дайнюс Крейвис считает, что Литва достигнет полной энергетической независимости после успешного завершения синхронизации, а свои потребности в электричестве покроет за счет местной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.

Потребности Литвы в газе обеспечиваются через терминал сжиженного газа в Клайпеде, куда его поставляет США.

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