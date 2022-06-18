А в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц предполагается два перерасчета пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

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Пенсии немного повысятся

Так, с 1 июля минимальная пенсия в Украине вырастет с 1934 до 2027 гривен.

гривен. А уже с 1 декабря составит 2093 гривны.

Внимание! Максимальная пенсия вырастет с 19340 до 20270 гривен.

Минимальная пенсия для неработающих

Кроме того, с 1 октября возрастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, достигших 65 лет и старше и имеющих страховой стаж – мужчины не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет. Все это в связи с изменением минимальной заработной платы с 6500 до 6700 гривен.

Другие доплаты для лиц старше 70 лет

Кроме того, планируется еще один вид доплаты. Уже с 1 октября лицам от 70 до 75 лет установят ежемесячную компенсационную выплату. Она будет составлять 300 гривен (и будет происходить в пределах пенсионной выплаты 10340,35 гривен).

Справка. Если человек достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена ​​с даты достижения 70-летнего возраста.

Кроме того, у лиц старше 70 лет , имеющих стаж 35 и 30 лет, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается на уровне 3 000 гривен.

С 1 декабря лицам до 70 лет , страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, и не работают, минимальную пенсионную выплату установят на уровне 2 500 гривен.



Пересчет пенсий в 2022 году / Инфографика Пенсионного фонда

Куда обращаться по поводу вашей выплаты

Вы можете обратиться за консультацией на горячую линию контакт-центра Пенсионного фонда Украины:

0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 или через веб-портал электронных услуг .

Кроме того, можно написать обращение по электронной почте Пенсионного фонда Украины: info@pfu.gov.ua.

Список сервисных центров главных управлений Пенсионного фонда Украины, куда можно обратиться за решением вашего конкретного вопроса есть по ссылке .

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