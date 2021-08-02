Рынок земли: сколько продали гектаров за первый месяц действия программы
В Украине продали почти 6 тысяч гектаров, с момента запуска рынка земли. Количество земельных сделок, за месяц – более 3 тысяч.
Результаты программы за месяц
Общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы земельные сделки с 1 июля по 1 августа 2021 года, составляет 5 927 гектаров. Также 4 327 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.
Интересно Покупка земли: какие могут быть источники средств у покупателя
В целом, количество заявлений составило 4 848, из которых:
- согласовано – 4 268,
- в очереди на рассмотрение – 18,
- отказ получили по 562.
Количество земельных сделок
В общем, за месяц действия программы заключили 3 277 земельных сделок. Лидером среди областей Украины, по количеству сделок, стала Киевская, а меньше всего заключили в Луганской.
В каких областях заключили больше соглашений в течение месяца (с 1 июля по 1 августа 2021 года)
- Киевская – 475 земельных сделок,
- Полтавская – 368 земельных сделок,
- Сумская – 249 земельных сделок.
Области в которых заключили меньше всего земельных сделок с 1 июля по 1 августа 2021 года
- В Луганской – 20 сделок,
- В Одесской – 26 сделки,
- В Николаевской – 40 сделок.
Как росло число земельных сделок
- По состоянию на 11 июля было заключено 532 земельные сделки, общая площадь которых составила 570 гектаров.
- 21 июля их количество составило уже 1 411 земельных сделок.
- 25 июля было заключено 1 994 земельных соглашения.
- 1 августа – 3 277 земельных сделок.
Что нужно знать о рынке земли
- С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.
- Арендаторы, которые сейчас снимают у жителей сел их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.
- К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по вопросам реформ в Украине, в Вильнюсе, рассказал, что правительство ожидает привлечь до 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель.
- Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал, что средняя стоимость гектара земель сельхозназначения по состоянию на 30 июля составляет около 50 тысяч гривен.
Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала