Рынок земли: сколько продали гектаров за первый месяц действия программы

2 августа 2021 , 15:09
Читати новину українською

Источник:

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

В Украине продали почти 6 тысяч гектаров, с момента запуска рынка земли. Количество земельных сделок, за месяц – более 3 тысяч.

Результаты программы за месяц

Общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы земельные сделки с 1 июля по 1 августа 2021 года, составляет 5 927 гектаров. Также 4 327 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр. 

Интересно Покупка земли: какие могут быть источники средств у покупателя

В целом, количество заявлений составило 4 848, из которых:

  • согласовано – 4 268,
  • в очереди на рассмотрение – 18,
  • отказ получили по 562.

Количество земельных сделок

В общем, за месяц действия программы заключили 3 277 земельных сделок. Лидером среди областей Украины, по количеству сделок, стала Киевская, а меньше всего заключили в Луганской. 

В каких областях заключили больше соглашений в течение месяца (с 1 июля по 1 августа 2021 года)

  • Киевская – 475 земельных сделок,
  • Полтавская – 368 земельных сделок,
  • Сумская – 249 земельных сделок.

Области в которых заключили меньше всего земельных сделок с 1 июля по 1 августа 2021 года

  • В Луганской – 20 сделок,
  • В Одесской – 26 сделки,
  • В Николаевской – 40 сделок.

Как росло число земельных сделок 

Что нужно знать о рынке земли

Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

Автор: Дар'я Вереньова