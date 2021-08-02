Рынок земли: сколько продали гектаров за первый месяц действия программы

В Украине продали почти 6 тысяч гектаров, с момента запуска рынка земли. Количество земельных сделок, за месяц – более 3 тысяч.

Результаты программы за месяц

Общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы земельные сделки с 1 июля по 1 августа 2021 года, составляет 5 927 гектаров. Также 4 327 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

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В целом, количество заявлений составило 4 848, из которых:

согласовано – 4 268,

в очереди на рассмотрение – 18,

отказ получили по 562.

Количество земельных сделок

В общем, за месяц действия программы заключили 3 277 земельных сделок. Лидером среди областей Украины, по количеству сделок, стала Киевская, а меньше всего заключили в Луганской.

В каких областях заключили больше соглашений в течение месяца (с 1 июля по 1 августа 2021 года)

Киевская – 475 земельных сделок,

Полтавская – 368 земельных сделок,

Сумская – 249 земельных сделок.

Области в которых заключили меньше всего земельных сделок с 1 июля по 1 августа 2021 года

В Луганской – 20 сделок,

В Одесской – 26 сделки,

В Николаевской – 40 сделок.

Как росло число земельных сделок

Что нужно знать о рынке земли

С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.

Арендаторы, которые сейчас снимают у жителей сел их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.

К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по вопросам реформ в Украине, в Вильнюсе, рассказал, что правительство ожидает привлечь до 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал, что средняя стоимость гектара земель сельхозназначения по состоянию на 30 июля составляет около 50 тысяч гривен.

Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала