Рынок земли: как реагируют инвесторы на фоне угрозы войны

Из-за угрозы войны мелкие инвесторы отказываются от покупок земли, а крупные – наоборот, готовы скупать все больше. Эксперт считает, что украинский рынок сельскохозяйственной земли стал индикатором настроения внутреннего инвестора.

Рынок земли в Украине

"Украинский рынок сельскохозяйственной земли работает всего семь месяцев, но он уже испытал влияние угрозы войны и стал важным индикатором настроения внутреннего инвестора", – отмечает эксперт по земельным отношениям Денис Башлык.

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Сбылись ли прогнозы соцопросов

По словам эксперта, по результатам соцопросов, проводившихся за несколько месяцев до открытия рынка, в первый год землю готовы были продать 10% пайщиков (690 тысяч человек). Однако они не подтвердились, поскольку за полгода прошло около 60 тысяч сделок купли-продажи. В ожидании роста цены большинство пайщиков решили придержать свои паи.

Рост предложения

В период с 1 июля 2021 года по 27 января 2022 года в Украине продали 219 493 гектаров, а их количество составило более 86 тысяч. Также 5 447 нотариусов подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру.

"Февраль 2022-го изменил их стратегию. Земельные службы агрохолдингов констатируют трехкратное (если сравнить с январем) увеличение обращений от желающих продать землю пайщиков в Черниговской и Сумской областях", – пишет Башлык.

Также он добавил, что пайщики, не торгуясь, соглашаются на среднерыночную цену, хотя еще недавно ее активно завышали, иногда даже безапелляционно поднимали стоимость прямо во время сделки в кабинете нотариуса.

Бывали корректировки на 15 тысяч и 20 тысяч гривен, чаще всего такая риторика пайщиков приводила к срыву соглашения,

– отмечает он.

Разделение инвесторов по уровню толерантности к риску

По словам эксперта, 16 февраля одна из дат предполагаемого вторжения России в Украину, от запланированных соглашений отказались 5 клиентов Land Club, все участки находились в Черниговской области.

Все пятеро – инвесторы, нацеленные на покупку менее 50 гектаров земли (согласно заявленной ими инвестиционной стратегии). В тот же день все участки (совместно около 30 гектаров земли) купили два других клиента, земельные банки которых уже приближаются к лимитированной законодательством отметке в 100 гектаров,

– делится эксперт.

Башлык также отметил, что аппетиты инвесторов даже отдаленно не удовлетворены, ведь у обоих в планах приобрести гораздо больше земли, для этого к сделкам они привлекают родственников и доверенных лиц.

Тенденция изменения цен на землю

Средняя цена за гектар земли выросла с 1 000 долларов до 1 250 долларов. Вместе с тем эксперт подчеркивает, что такая динамика соответствует прогнозам – плюс 20% в год в течение пяти лет после открытия рынка. "В то же время за последний месяц средняя цена гектара поднялась с 1 250 долларов до 1 350 долларов", — делится он.

Спрос по-прежнему существенно превышает предложение, несмотря на затишье среди небольших инвесторов. Теперь за актив конкурируют тяжеловесы, подогревая цену,

– пишет Денис Башлык.

Эксперт считает, что если опасность конфликта пройдет, то цена на землю еще активнее поползет вверх: пайщики успокоятся, предложение сократится, аппетиты владельцев участков снова возрастут, на рынок вернутся небольшие инвесторы.

При пессимистическом сценарии, в котором Россия продолжит раскачивать военно-политическую ситуацию без полномасштабного наступления, перспективы рынка земли остаются исключительно положительными,

– считает он.

Башлык добавляет, что в таком случае следующие три месяца (до возникновения психологической резистентности к новостям о наступлении и обучении) продлятся панические продажи, объем которых при текущей динамике увеличит годовой объем предложения на 0,5% от общего количества сельхозземли.

Главное о рынке земли

С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.

Арендаторы, которые сейчас снимают у крестьян их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждани Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

Что нужно знать о рынке земли / Инфографика 24 канала