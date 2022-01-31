Рынок земли: результаты программы
Общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы земельные соглашения с 1 июля 2021 по 27 января 2022 года, составляет 219 493 гектаров. Также 5 447 нотариусов подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру.
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В целом количество заявлений составило 6 109, из которых:
- согласовано – 5 412,
- в очереди на рассмотрение – 1,
- отказ получили за 696.
Количество земельных сделок
Всего за семь месяцев действия программы заключили 86 419 сделок в рамках рынка земли. Лидером среди областей Украины по количеству сделок стала Харьковская область. Также там продали больше всего гектаров земли, однако, что касается общей стоимости проданной земли, то лидирует Киевская, а Харьковская на втором месте. Данные считали за период с 1 июля 2021 по 27 января 2022 года.
В каких областях продали больше всего гектаров
- Харьковская – 31 783 гектара,
- Кировоградская – 20 660,3 гектара,
- Днепропетровская – 19 248,8 гектара.
Области в которых продали меньше всего гектаров
- Ивано-Франковска – 770,3 гектара,
- Черновецкая – 1 335,8 гектара,
- Ровенская – 1 490 гектара.
Где больше всего заключили соглашений
- Харьковская – 8 847 сделки,
- Киевская – 6 293 сделки,
- Полтавская – 6 213 сделки.
В каких областях наибольшая общая сумма проданной земли
- Киевская – 752,9 миллиона гривен,
- Харьковская – 574,7 миллиона гривен,
- Полтавская – 271,1 миллиона гривен.
Рынок земли в Украине / Инфографика Министерство аграрной политики и продовольствия
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Главное о рынке земли
- С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.
- Арендаторы, которые сейчас снимают у крестьян их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.
- До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждани Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.
Что нужно знать о рынке земли / Инфографика 24 канала