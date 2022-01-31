Рынок земли: результаты программы

Общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы земельные соглашения с 1 июля 2021 по 27 января 2022 года, составляет 219 493 гектаров. Также 5 447 нотариусов подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру.

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В целом количество заявлений составило 6 109, из которых:

согласовано – 5 412,

в очереди на рассмотрение – 1,

отказ получили за 696.

Количество земельных сделок

Всего за семь месяцев действия программы заключили 86 419 сделок в рамках рынка земли. Лидером среди областей Украины по количеству сделок стала Харьковская область. Также там продали больше всего гектаров земли, однако, что касается общей стоимости проданной земли, то лидирует Киевская, а Харьковская на втором месте. Данные считали за период с 1 июля 2021 по 27 января 2022 года.

В каких областях продали больше всего гектаров

Харьковская – 31 783 гектара ,

Кировоградская – 20 660,3 гектара,

Днепропетровская – 19 248,8 гектара.

Области в которых продали меньше всего гектаров

Ивано-Франковска – 770,3 гектара,

Черновецкая – 1 335,8 гектара,

Ровенская – 1 490 гектара.

Где больше всего заключили соглашений

Харьковская – 8 847 сделки ,

Киевская – 6 293 сделки,

Полтавская – 6 213 сделки.

В каких областях наибольшая общая сумма проданной земли

Киевская – 752,9 миллиона гривен,

Харьковская – 574,7 миллиона гривен,

Полтавская – 271,1 миллиона гривен.

Рынок земли в Украине / Инфографика Министерство аграрной политики и продовольствия

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Главное о рынке земли

С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.

Арендаторы, которые сейчас снимают у крестьян их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждани Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

Что нужно знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

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