Рынок земли: в каких областях продали больше всего земли от начала госпрограммы

26 июля 2021 , 12:05
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Источник:

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

После того как правительство разрешило продажу земель сельскохозяйственного назначения, в Украине заключили почти 2 тысячи сделки. Общая площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 3 274 гектаров.

Результаты программы от 1 июля 

Почти за месяц действия программы, с 1 по 25 июля 2021 года, уже заключили 1 994 сделки. Также за это время 410 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр. 

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Количество заявлений достигла 4 610, из которых:

  • согласовано – 4038,
  • в очереди – 47,
  • получен отказ по 525.

Какие области среди лидеров по продаже земли

  • Полтавская, где продали 587,4 гектара;
  • Харьковская – 4 14,14 гектара;
  • Кировоградская – 319,4 гектара;
  • Винницкая – 253,6 гектара;
  • Черниговская – 205,3 гектара.
Напомним, что по состоянию на 12 июля лидером была Харьковская область, где за 11 дней действия программы было продано 107,1 гектара земли. 

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Обратите внимание, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по вопросам реформ в Украине, в Вильнюсе, рассказал, что правительство ожидает привлечь к 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель.

Рынок земли в Украине / Инфографика Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Что нужно знать о рынке земли

Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

Автор: Дар'я Вереньова