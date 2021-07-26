Рынок земли: в каких областях продали больше всего земли от начала госпрограммы
26 июля 2021 , 12:05Читати новину українською
После того как правительство разрешило продажу земель сельскохозяйственного назначения, в Украине заключили почти 2 тысячи сделки. Общая площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 3 274 гектаров.
Результаты программы от 1 июля
Почти за месяц действия программы, с 1 по 25 июля 2021 года, уже заключили 1 994 сделки. Также за это время 410 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.
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Количество заявлений достигла 4 610, из которых:
- согласовано – 4038,
- в очереди – 47,
- получен отказ по 525.
Какие области среди лидеров по продаже земли
- Полтавская, где продали 587,4 гектара;
- Харьковская – 4 14,14 гектара;
- Кировоградская – 319,4 гектара;
- Винницкая – 253,6 гектара;
- Черниговская – 205,3 гектара.
Подробнее об этом Рынок земли: в каких областях продали больше всего с 1 июля 2021 годаОбратите внимание, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по вопросам реформ в Украине, в Вильнюсе, рассказал, что правительство ожидает привлечь к 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель.
Рынок земли в Украине / Инфографика Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Что нужно знать о рынке земли
- С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.
- Арендаторы, которые сейчас снимают у крестьян их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.
- До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждани Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.
- По состоянию на 11 июля было заключено 532 земельные сделки, общая площадь которых составила 570 гектаров, а 21 июля их количество составило уже 1 411 земельных сделок.
Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала