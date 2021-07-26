Результаты программы от 1 июля

Почти за месяц действия программы, с 1 по 25 июля 2021 года, уже заключили 1 994 сделки. Также за это время 410 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

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Количество заявлений достигла 4 610, из которых:

  • согласовано 4038,
  • в очереди 47,
  • получен отказ по 525.

Какие области среди лидеров по продаже земли

  • Полтавская, где продали 587,4 гектара;
  • Харьковская – 4 14,14 гектара;
  • Кировоградская 319,4 гектара;
  • Винницкая 253,6 гектара;
  • Черниговская – 205,3 гектара.

Подробнее об этом Рынок земли: в каких областях продали больше всего с 1 июля 2021 года

Рынок земли в Украине / Инфографика Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Что нужно знать о рынке земли

Что нужно знать про рынок земли

Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала