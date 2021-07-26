Результаты программы от 1 июля

Почти за месяц действия программы, с 1 по 25 июля 2021 года, уже заключили 1 994 сделки. Также за это время 410 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

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Количество заявлений достигла 4 610, из которых:

согласовано – 4038,

– в очереди – 47,

– получен отказ по 525.

Какие области среди лидеров по продаже земли

Полтавская, где продали 587,4 гектара;

Харьковская – 4 14,14 гектара;

Кировоградская – 319,4 гектара ;

– гектара Винницкая – 253,6 гектара ;

– гектара Черниговская – 205,3 гектара.

Напомним, что по состоянию на 12 июля лидером была Харьковская область, где за 11 дней действия программы было продано 107,1 гектара земли.

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Обратите внимание, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по вопросам реформ в Украине, в Вильнюсе, рассказал, что правительство ожидает привлечь к 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель.

Рынок земли в Украине / Инфографика Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Что нужно знать о рынке земли

С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.

Арендаторы, которые сейчас снимают у крестьян их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждани Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

По состоянию на 11 июля было заключено 532 земельные сделки, общая площадь которых составила 570 гектаров, а 21 июля их количество составило уже 1 411 земельных сделок.