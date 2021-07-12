Рынок земли: в каких областях продали больше всего с 1 июля 2021 года

В Украине заключено 532 земельные сделки после того, как правительство разрешило продажу земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель, по которым зарегистрированы сделки, составляет 570 гектаров.

Рынок земли: результаты программы

За 11 дней от начала рынка земли 3,29 нотариуса подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них более 3,10 согласовано, а 123 – в очереди на рассмотрение, по 433 получен отказ.

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В каких областях продали больше всего земли

Харьковская – лидер среди областей Украины, поскольку здесь уже продали 107,1 гектара земли;

Полтавская – 93,8 гектара;

Днепропетровская – 61,1 гектара;

Херсонская – 38,9 гектара;

Сумская – 31,9 гектара.

, что до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждани Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

Рынок земли в Украине / Инфографика Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Главное, что нужно знать о рынке земли

С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.

Покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут физические лица, граждане Украины, однако не более 100 гектаров в одни руки.

Арендаторы, которые сейчас снимают у жителей сел их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.

, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюс рассказал, что правительство ожидает привлечь до 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель

Главное о рынке земли / Инфографика 24 канала