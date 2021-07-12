Рынок земли: результаты программы
За 11 дней от начала рынка земли 3,29 нотариуса подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них более 3,10 согласовано, а 123 – в очереди на рассмотрение, по 433 получен отказ.
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В каких областях продали больше всего земли
- Харьковская – лидер среди областей Украины, поскольку здесь уже продали 107,1 гектара земли;
- Полтавская – 93,8 гектара;
- Днепропетровская – 61,1 гектара;
- Херсонская – 38,9 гектара;
- Сумская – 31,9 гектара.
Рынок земли в Украине / Инфографика Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Главное, что нужно знать о рынке земли
- С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.
- Покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут физические лица, граждане Украины, однако не более 100 гектаров в одни руки.
- Арендаторы, которые сейчас снимают у жителей сел их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.
Главное о рынке земли / Инфографика 24 канала