Рынок земли: результаты программы

За 11 дней от начала рынка земли 3,29 нотариуса подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр, из них более 3,10 согласовано, а 123 – в очереди на рассмотрение, по 433 получен отказ.

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В каких областях продали больше всего земли

  • Харьковская – лидер среди областей Украины, поскольку здесь уже продали 107,1 гектара земли;
  • Полтавская 93,8 гектара;
  • Днепропетровская 61,1 гектара;
  • Херсонская 38,9 гектара;
  • Сумская 31,9 гектара.

Рынок земли в Украине / Инфографика Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Главное, что нужно знать о рынке земли

  • С 1 июля 2021 года отменили мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.
  • Покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут физические лица, граждане Украины, однако не более 100 гектаров в одни руки.
  • Арендаторы, которые сейчас снимают у жителей сел их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп.

Главное о рынке земли / Инфографика 24 канала