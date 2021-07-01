Рынок земли открылся: сколько заработают владельцы земли и государство

Рынок земли в Украине открыли с 1 июля, хотя и с некоторыми ограничениями. В материале Экономики 24 рассказываем сколько будет стоить земля и что открытие рынка принесет украинскому бюджету.

Сколько стоит земля

Каждый землевладелец сам решает, по какой цене продавать свою землю. Это и есть основной признак отрытого рынка. Однако до 2030 года будет действовать ограничение – минимальная цена на землю.

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Какая минимальная цена

Минимальная цена на землю будет на уровне нормативной денежной оценки, которая зависит от места и назначения земли (пашни, залежи; многолетние насаждения; сенокосы; пастбища). Соответствующие цены обнародовал Госгеокадастр по состоянию на 1 января 2021 года.

Самой дорогой является земля для многолетних насаждений, а именно:

В Черкасский области один гектар можно приобрести минимум за 74 тысячи гривен.

области один гектар можно приобрести минимум за 74 тысячи гривен. Высокие цены также в Кировоградской и Харьковской областях – гектар обойдется минимум в 67 тысяч гривен.

и областях – гектар обойдется минимум в 67 тысяч гривен. Чуть более 64 тысяч гривен – минимум, который придется выложить за землю в Полтавской области.

Однако есть и значительно более дешевая в Украине земля:

Во Львовской области гектар земли для многолетних обойдется всего в 27 тысяч гривен минимум.

области гектар земли для многолетних обойдется всего в 27 тысяч гривен минимум. Немного дороже в Житомирской области – 35 600 гривен за гектар.

области – 35 600 гривен за гектар. Желающие приобрести землю в Херсонской, Ровненской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях заплатят минимум 37 тысяч гривен за гектар земли для многолетних насаждений.

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Налоги

Рынок земли также облагается налогом. Поэтому к сумме, указанной в договоре купли-продажи, еще добавится 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Кто освобождается от такого налогообложения:

Владельцы земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных паев, полученных в порядке безвозмездной передачи.

Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться лица, получившие такие участки в процессе приватизации.

Прогнозы цен

Какой будет настоящая цена

Специалисты с Госгеокадастра спрогнозировали какой будет цена на землю с открытием рынка. Дороже всего будут покупать землю в Черкасской области за 1870 – 2500 долларов (51 200 – 68 500 гривен). Самая дешевая земля будет в Житомирской области – 1100 – 1590 долларов (30 000 – 43 500 гривен).

Обратите внимание, что это средняя цена на всю сельскохозяйственную землю. Выше в материале мы приводили нормативные показатели на землю для многолетних насаждений, которая является самой дорогой.

Участки поля вдоль основных трасс, которые теоретически можно перевести с сельхозназначения в другую категорию, и где можно построить те же АЗС, гостиницу или логистический центр, уже сейчас продаются по 10 тысяч долларов за гектар и выше,

– говорят эксперты Госгеокадастра.

Альтернативный прогноз высказал председатель "Бизнес-Дозора" Иван Мирошниченко. По его мнению, в июле средняя стоимость гектара земли в Украине будет на уровне 2500 долларов, то есть 68 тысяч гривен.

Цена будет расти

Премьер-министр Шмыгаль убежден, что стоимость земли в Украине с годами будет расти.

Когда речь идет об открытии рынка земли, это означает установление справедливости. Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю, как минимум, в два раза в течение первых 3 – 5 лет. Такие наши оценки, такие оценки экспертов,

– сказал Шмыгаль.

Советник премьер-министра Украины Дмитрий Ливч называет настоящую стоимость украинской земли на уровне 5 тысяч долларов.

Придержать участки до 2024 года советует и финансист Сергей Фурса, который убежден, что цены вырастут тогда, когда на рынок зайдут иностранные инвесторы и юридические лица.

Сейчас нет смысла, разве что вы очень долго ждали и хотите избавиться от земли. Пока на рынке ограниченный круг покупателей, то есть нет возможности у юридических лиц покупать землю, то цена будет ограничена,

– отметил Сергей Фурса.

Сколько заработает Украина

Денис Шмыгаль отметил, что благодаря внедрению электронных земельных аукционов потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты при условии эффективного управления землей составит до 12 млрд гривен.

А вот поступления в государственный бюджет будут ниже – 500 миллионов гривен на первом этапе, спрогнозировал заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в эфире одного из украинских телеканалов. Все потому, что:

В государственный бюджет пойдет лишь 1% от стоимости продажи земли.

Несмотря на то, что 90% украинцев рады иметь право продать свою землю, только 7% действительно готовы это сделать. Поэтому в первые годы поступления в бюджет будут низкими.

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Рынок земли: что нужно знать

С 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности.

Покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут физические лица, граждане Украины, однако не более 100 гектаров в одни руки.

Продавать землю, находящуюся в государственной или коммунальной собственности нельзя. Иностранцам также рынок земли пока недоступен.

Зато арендаторы, которые сейчас арендуют у крестьян их паи, будут иметь преимущественное право на выкуп, если договорятся с владельцем – и сойдутся в цене.

Такие ограничения будут действовать 2,5 года. После этого на рынок земли зайдут юридические лица (компании) с возможностью покупать 10 тысяч гектаров. И, возможно, иностранцы.



Что надо знать о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала