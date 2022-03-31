Рынок нефти в тени, а танкеры исчезают с радаров: Россия пытается обойти санкции, – CNN
Источник:CNN Business
Из-за войны России в Украине часть нефтяного рынка ушла в тень. Большинство стран скрывает, что покупает российскую нефть по репутационным соображениям, а теневая активность российских танкеров выросла на 600%.
Даже несмотря на то, что официально эмбарго на российскую нефть было введено только в США, большое количество стран-игроков нефтяного рынка избегают ее покупки, по крайней мере, открыто.
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Как российские танкеры обходят санкции
Издание CNN обращает внимание, что в последнее время все чаще танкеры с российской сырой нефтью и нефтепродуктами исчезают с радаров. К такой практике российские танкеры прибегают во избежание санкций.
Согласно международным правилам, нефтяные танкеры должны практически постоянно следить за тем, чтобы транспондеры были включены. Теневая активность российских танкеров выросла на 600%, согласно аналитике компании Windward, отслеживающей такие случаи.
Неутешительная статистика теневой активности российских танкеров
- За одну неделю с 12 марта было зафиксировано 33 случая теневой активности танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты.
- Это на 236% выше, чем в среднем за неделю за предыдущие 12 месяцев.
Мы наблюдаем всплеск числа случаев, когда российские танкеры специально отключают транспондеры, чтобы обойти санкции. Российский флот начинает скрывать свое местонахождение и свой экспорт,
– рассказывает гендиректор Windward Ами Даниэль.
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Также в Windward напомнили, что суда могут отключать транспондеры из соображений безопасности, но компании уверены, что российские танкеры уходят в тень не по этой причине. "Эти суда хотят исчезнуть с радаров. С точки зрения соблюдения требований – это красное знамя", – считает Даниэль.
"Это пиар катастрофа"
Подобное поведение уже наблюдалось раньше, когда США ввели санкции против Венесуэлы и Ирана с эмбарго на покупку их нефти. Вашингтон запретил импорт, но это решение не запрещает Западу покупать российскую нефть.
Западные страны не хотят вести бизнес с Россией из-за войны в Украине. Ведь такой кровавый бизнес поставит клеймо на репутацию любой компании. По мнению аналитиков, это помогает объяснить всплеск теневой активности, поскольку покупатели не хотят рисковать репутацией и чтобы их выставили теми, кто скупает российскую нефть во время войны.
Это пиар-катастрофа,
– отметил вице-президент Mizuho Securities Роберт Яугер.
По оценкам исследовательской компании Rystad Energy, с начала войны куда-то исчезало от 1,2 до 1,5 миллионов баррелей российской нефти в день. Аналитики считают, что нефть секретно покупают нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии.
Напомним, что индийские госкомпании готовились покупать российскую нефть на фоне отказа американских и европейских компаний покупать топливо России после начала войны в Украине.
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Что касается спроса на российскую нефть, то он высок, ведь он продается примерно на 30 долларов дешевле, чем нефть эталонной марки Brent.
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