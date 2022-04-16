Рыночный курс доллара стабилен, – Марченко успокоил украинцев

В Украине рыночный курс доллара более-менее стабильный. Поэтому беспокоиться не стоит.

В то же время, официальный курс доллара зафиксирован. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 16 апреля в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Сейчас курс доллара более-менее стабилен. Я говорю не об официальном курсе, который зафиксирован, а сформированном на рынке,

– рассказал Марченко.

Министр финансов добавляет, что это свидетельствует о доверии граждан правительству. "Граждане доверяют национальной валюте и банковской системе", – заявил Сергей Марченко.

В то же время, НБУ осуществляет контроль над оборотом валюты и не допускает злоупотреблений.

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