В то же время, официальный курс доллара зафиксирован. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко 16 апреля в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
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Сейчас курс доллара более-менее стабилен. Я говорю не об официальном курсе, который зафиксирован, а сформированном на рынке,
– рассказал Марченко.
Министр финансов добавляет, что это свидетельствует о доверии граждан правительству. "Граждане доверяют национальной валюте и банковской системе", – заявил Сергей Марченко.
В то же время, НБУ осуществляет контроль над оборотом валюты и не допускает злоупотреблений.