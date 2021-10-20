Румыния заявила о поддержке: о чем договорились на газовом инвестиционном конгрессе в Украине

Газовый инвестиционный конгресс проходит в Украине впервые. Его организовала газовая компания "Нафтогаз".

Он будет длиться в течение двух дней. Туда пришли как и представители энергетической сферы в Украине, так и потенциальные партнеры, чиновники из европейских стран.

Обратите внимание Нафтогаз намерен наращивать добычу нефти, – Витренко

По словам Юрия Витренко, Украина занимает второе место по размерам хранилища газа в Европе, если не учитывать Россию. Именно это дает нашему государству возможность планировать и увеличивать собственную добычу природного газа уже на ближайшие годы.

Для того чтобы добывать больше газа, нужно инвестировать, бурить, разведывать. Для этого нужны деньги,

– заметил Витренко.

Он отметил, что на конгрессе презентовали инвестиционные возможности. Кроме этого, Украина к 2024 году планирует увеличить добычу собственного газа.

Это позволит усилить энергетическую безопасность страны. Также Витренко напомнил, что эта зима станет первой, когда государство не будет регулировать вручную цены на голубое топливо.

Международное сотрудничество

Несколько лет назад в стране запустился свободный рынок цен на газ для промышленности, а в 2020 году он заработал и для населения.

Вскоре "Нафтогаз" подпишет меморандум с несколькими международными компаниями о сотрудничестве на энергетическом уровне на шельфе Черного моря.

Именно это даст возможность увеличить в 5 раз, по сравнению с нынешним уровнем, добычу до 6 миллиардов кубометров газа. В то же время такая инициатива требует определенных инвестиций. Поэтому для этого предлагают привлекаться иностранным партнерам.

Румыния поддерживает Украину

Представители Румынии отметили, что поддерживают Украину с началом добычи природного газа на шельфе Черного моря. Ведь наша страна является одним из важнейших партнеров в области энергетики.

Румыния поддерживает усиление регионального сотрудничества с Украиной. Мы понимаем, что Украина является главным партнером в новом регионе для того, чтобы усилить восточноевропейскую энергетическую безопасность. Мы полностью признаем, какие усилия вкладывают для гармонизации украинской энергетической системы с европейским законодательством. Георге Никулеску Госсекретарь Министерства энергетики Румынии

Также на конгрессе обсудили начало отопительного сезона. Витренко отметил, что подписали и подали документы более тысячи домохозяйств.

В Украине уже стартовал отопительный сезон

Как проходит инвестиционный газовый конгресс: смотрите видео