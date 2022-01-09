Марина Лазебная рассказала, что цель целью помочь малоимущим семьям выйти из бедности и основать собственное дело. Также глава ведомства рассказала о других социальных инвестициях, предусмотренных бюджетом-2022 и о накопительной пенсии в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Помощь от государства

Лазебна рассказывает, что принять участие в проекте "Рука помощи" смогут безработные из малообеспеченных семей. Помощь будет составлять 15 минимальных заработных плат, а сейчас это 97,5 тысячи гривен , которые смогут использовать на необходимое оборудование и материалы, чтобы начать собственное дело.

Они смогут получить помощь от государства в ведении собственного дела. В частности, пройти обучение, получить помощь в составлении бизнес-плана, необходимые консультации, а также беспроцентную помощь в размере до 15 минимальных зарплат (сейчас это 97,5 тысячи гривен) на закупку необходимого оборудования и материалов,

– делится глава Минсоцполитики.

Когда нужно будет вернуть деньги государству

Помощь нужно будет вернуть в течение трех лет. Однако заметьте, что сумма, которую необходимо возвратить, будет уменьшаться на сумму уплаченных за это время налогов от предпринимательской деятельности и социальных взносов. А если новый предприниматель трудоустроит на два года два человека по направлению центра занятости, он вообще не должен будет возвращать финансовую помощь.

Когда мы пилотировали этот проект, то доходы участников после года были от 30 до 120 тысяч гривен в месяц. По состоянию на сегодня, менее 10% из них прекратили предпринимательскую деятельность. Это очень хорошие результаты, ведь по статистике около половины предприятий малого бизнеса прекращают деятельность после первого года работы,

– говорит Лазебная.

Также она отмечает, что в результате проекта "Рука помощи" государство вместо малообеспеченных безработных, которым ежемесячно выплачивается социальная помощь, получает налогоплательщиков, которые еще создают новые рабочие места.