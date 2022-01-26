Как свидетельствуют данные Московской биржи, российский рубль ускорил падение на фоне геополитических новостей и перед публикацией решения ФРС США по ставке.

Важно Российский рубль обвалился: как изменился курс российской валюты к доллару

По состоянию на вечер 26 января ситуация на валютном рынке России следующая:

доллар подорожал до 79,975 рубля,

евро – до 90,23 рубля.

Рубль продолжил стремительное падение / Фото "Финам"

Вероятно, что еще большее падение рубля возникло из-за заявления российских политиков о поставках оружия на Донбасс. Соответствующее предложение поступило от секретаря генерального совета пропутинской партии "Единая Россия" Андрея Турчака. Он назвал это "необходимостью". На абсурдное мнению политика, Киев "готовит военную агрессию на Донбассе".

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Что известно о падении российского рубля

Издание Bloomberg напомнило, что российская национальная валюта уже потеряла 5,1%, что является наибольшим показателем среди развивающихся рынков. Столь резкое и быстрое снижение курса побудило Центральный банк прекратить регулярные покупки иностранной валюты, чтобы избежать какого-либо дополнительного давления на рубль.

Заметим, что аналитики JPMorgan не рекомендуют своим клиентам длинные вложения в российский рубль. Такие рекомендации они озвучили на фоне нарастания напряженности вокруг Украины.