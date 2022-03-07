Рубль продолжает стремительно падать: какой сейчас курс
7 марта 2022 , 14:21Читати новину українською
Источник:Investing.com
Курс российской национальной валюты на 7 марта 2022 года продолжает стремительно расти. Если утром на бирже доллар стоил 139 рублей, то уже в обед – около 150 рублей.
Курс рубля 7 марта
Курс рубля к доллару, согласно данным сайта Investing.com, по состоянию на 14:00 составляет 140,16 рубля (+14,03%). Евро – 152,79 рубля (+14,08%).
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Почему рубль падает:
- Санкции Запада в отношении России, а также отключение 7 российских банков уже 12 марта от SWIFT.
- Снижение кредитного рейтинга России, изображающего угрозу предполагаемого дефолта в стране.
Официальный курс российского центробанка
Москва пытается сдержать курс рубля по отношению к иностранной валюте. Следовательно, курс рубля к доллару составляет 105,81 рубля покупка и продажа. Евро – 116,53 рубля покупка и 115,62 рубля продажа. Конечно, на "черном рынке" он в два раза выше.