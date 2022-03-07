Курс рубля 7 марта

Курс рубля к доллару, согласно данным сайта Investing.com, по состоянию на 14:00 составляет 140,16 рубля (+14,03%). Евро – 152,79 рубля (+14,08%).

Стоит ознакомиться Россия в шаге от дефолта: Moody's снова снизил рейтинг страны-оккупанта

Почему рубль падает:

Санкции Запада в отношении России, а также отключение 7 российских банков уже 12 марта от SWIFT.

Снижение кредитного рейтинга России, изображающего угрозу предполагаемого дефолта в стране.

Обратите внимание! Российский рубль начал обесцениваться еще 21 февраля 2022 года, когда Путин заговорил о признании "независимости" так называемых псевдореспублик. В целом с начала войны России на территории Украины рубль потерял более четверти стоимости по обеим ключевым валютам (доллар и евро) и достиг исторических минимумов.

Официальный курс российского центробанка

Москва пытается сдержать курс рубля по отношению к иностранной валюте. Следовательно, курс рубля к доллару составляет 105,81 рубля покупка и продажа. Евро – 116,53 рубля покупка и 115,62 рубля продажа. Конечно, на "черном рынке" он в два раза выше.