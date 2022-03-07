Рубль продолжает пробивать дно: курс доллара и евро вырос более чем на 12%

На бирже доллар уже 139 рублей, а евро стоит 150 рублей. Между тем, на "черном рынке" и в обменниках курс еще выше. Это однозначно новый исторический максимум.

В целом, после масштабного вторжения России на территорию Украины российский рубль уже потерял более 40% своей стоимости.

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Российская национальная валюта начала обесцениваться еще 21 февраля, когда Путин заговорил о признании "независимости" так называемых псевдореспублик.

Курс рубля к евро 7 марта

Курс рубля к доллару 7 марта

Напомним, что уже 12 марта SWIFT отключит 7 российских банков от системы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что этого недостаточно, ведь стоит отключить все банки государства-агрессора. Страны-члены ЕС рассматривают такой вариант, однако пока соответствующее решение не было принято.

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