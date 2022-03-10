Рубль продолжает падать: курс доллара снова обновил рекорд на Мосбирже

10 марта 2022 года курс доллара по отношению к российскому рублю продолжает обновлять исторический максимум уже второй день подряд. Он достиг отметки в 121 рубль за доллар.

Следует отметить, что в условиях тотальных запретов на валютные операции, это не более чем номинальная величина. Ведь начиная с 9 марта получить на руки иностранную валюту могут только владельцы валютных счетов и только в долларах, но не больше 10 тысяч.

Обратите внимание В России недельная инфляция достигла показателей 1998 года

Курс центробанка

Напомним! Российский центробанк решил не возобновлять торги на Московской бирже 10 марта в секции фондового и срочного рынка, о чем идет речь на сайте регулятора. Последний раз акции торговались 25 февраля этого года.

Согласно данным центробанка, курс рубля к доллару составляет: продажа – 105,81 рубля, покупка – 116,08 рубля.

Напомним, что рубль начал обесцениваться сразу после обращения главарей боевиков к Путину с просьбой признать так называемую "независимость". До начала вторжения России на территорию Украины курс доллара составлял 81 рубль, а евро – 91 рубль.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Может заинтересовать – запрет США на импорт нефти из России и эвакуация предприятий: смотрите видео