Следует отметить, что в условиях тотальных запретов на валютные операции, это не более чем номинальная величина. Ведь начиная с 9 марта получить на руки иностранную валюту могут только владельцы валютных счетов и только в долларах, но не больше 10 тысяч.
Обратите внимание В России недельная инфляция достигла показателей 1998 года
Курс центробанка
Согласно данным центробанка, курс рубля к доллару составляет: продажа – 105,81 рубля, покупка – 116,08 рубля.
Напомним, что рубль начал обесцениваться сразу после обращения главарей боевиков к Путину с просьбой признать так называемую "независимость". До начала вторжения России на территорию Украины курс доллара составлял 81 рубль, а евро – 91 рубль.
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