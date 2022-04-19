Рубль превратился в 50 копеек, – российский журналист

После начала войны в Украине в России начала постепенно ухудшаться экономическая ситуация. В частности, российский рубль продолжает падать и теперь превратился в 50 копеек.

Об этом рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала.

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По его словам, первый уровень ухудшения российской экономики – то, что многие компании остановили свою деятельность в РФ, и люди потеряли работу.

Вторым уровнем стало то, что из-за санкций в России пропало много товаров, россияне уже столкнулись с дефицитом многих из них.

А третий уровень ухудшения российской экономики – это удорожание. На самом деле, по разным оценкам экспертов, рубль превратился в 50 копеек. В любом случае, от 25 до 50% произошла "усушка" (падение – 24 канал) рубля,

– сказал Яковенко.

По его мнению, на данный момент влияние санкций не является катастрофическим, но хуже стали жить все россияне, возможно, кроме пропагандистов. Эксперты уверяют, что к лету будет еще более серьезный удар.

Рубль превратился в "50 копеек", – Яковенко

К слову, общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины в результате начатой Россией войны достигла 84,8 миллиарда долларов. При этом общие потери составляют по меньшей мере 600 миллиардов.

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