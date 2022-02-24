Российский рубль обесценился до 89,75 рубля за доллар. Это на 8 рублей ниже, чем вчера. Следовательно, курс установил новый исторический минимум. Предыдущий был зафиксирован в январе 2016 года на отметке 85,99 рубля за доллар.

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Курс рубля к евро на международных торгах упал до 100,82 рубля за евро – на 8,5 рубля ниже, чем на закрытии в среду. Предыдущий максимум был в декабре 2014 года – тогда курс был на уровне 100,7 рубля.

Московская и Санкт-Петербургская биржа приостановили торги на всех рынках на фоне обвала российского рынка на открытии торгов. Но впоследствии торги возобновили.

Официальный курс гривни также несколько обесценился :

Доллар стоит 29,25 гривны;

Евро стоит 33,17 гривны.